Басков, Білан, Галустян та інші: Канада запровадила санкції проти артистів-путіністів

Канада запровадила нові санкції проти російських пропагандистів у зв'язку з незаконним вторгненням Росії та спробою анексії української території. Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

У повідомленні, яке з'явилося на сайті уряду Канади, йдеться, що "війна президента Володимира Путіна в Україні базується на брехні та обмані. Російські операції з дезінформації залучили знаменитостей і так звані новинні організації, щоб повторити тезу Кремля та спробувати виправдати звірства, які відбуваються по всій Україні".

"Російська дезінформація призвела до страждань мільйонів. У пошуках фальшивої довіри для підтримки своєї брехні президент Путін закликав росіян за допомогою публічних платформ поширювати дезінформацію та пропаганду. Президент Путін намагається маніпулювати громадською думкою. Канада не дозволить розповсюджувачам дезінформації та пропаганди діяти безкарно. Канада підтримує Україну", - сказала Мелані Жолі.

Санкції були запроваджені проти 38 осіб і 16 організацій, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди. У списку опинилися російські артисти-путіністи Микола Басков, Діма Білан та Олег Газманов, актор Михайло Боярський, гуморист Михайло Галустян, а також співачки Поліна Гагаріна, Надія Бабкіна та Ірина Аллегрова. Їхні активи у країні будуть заморожені, а фізособам заборонять вʼїзд до Канади.

До "чорного" списку також увійшли державні пропагандистські медіа: "Россия сегодня", "РИА Новости", "ПРАЙМ", "ИноСМИ", "ТОК", "КОТ", "Baltnews", "Украина.ру", "Социальный навигатор" та "Арктика.ру"; United World International. Також під обмеження потрапив Фонд боротьби з репресіями.

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