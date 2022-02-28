Басков, Єгорова та інші: у Мережу злили телефони "друзів Путіна"

Басков, Єгорова та інші: у Мережу злили телефони "друзів Путіна"

Можете зателефонувати їм.

У Мережу почали "зливати" мобільні номери російських та українських знаменитостей, які підтримують режим Путіна, а також тих, які свого часу переїхали жити до Росії.

У Telegram-каналі Pravda Gerashchenko з'явились мобільні номери таких російських знаменитостей:

Дана Борисова +7 903 798 97 05

Микола Басков +7 968 588 44 99

Олег Газманов +7 925 100 00 25

Філіп Кіркоров +7 985 762 50 60

Прохор Шаляпін +7 985 777 12 12

Радіон Газманов +7 926 210 52 92

Володимир Соловйов +7 929 970 33 33

Марина Бєлова +7 921 949 08 88

Джиган +7 925 280 00 57

Олексій Щербаков +7 926 353 28 84

Джигурда +7 903 628 5364

Також є номери мобільних телефонів українських знаменитостей, які у тяжкі для України часи переїхали до Росії та стали там будувати свою медійну кар'єру:

Сніжана Єгорова +380 67 506 8787

Ані Лорак +7 985 176 2525

Регіна Тодоренко +7 985 555 19 90

Світлана Лобода +380 67 442 7313

Ігор Ліхута +380 50 469 1318

Українські політики, які підтримали війну Росії проти України:

Ілля Кива (Вайбер) +380675200099

Мер Куп'янська +380954256680

Анатолій Шарій +370 645 60105

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: