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Басков, Єгорова та інші: у Мережу злили телефони "друзів Путіна"

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Басков, Єгорова та інші: у Мережу злили телефони "друзів Путіна"

Філіп Кіркоров / vk.com/fkirkorov

Можете зателефонувати їм.

У Мережу почали "зливати" мобільні номери російських та українських знаменитостей, які підтримують режим Путіна, а також тих, які свого часу переїхали жити до Росії.

У Telegram-каналі Pravda Gerashchenko з'явились мобільні номери таких російських знаменитостей:

  • Дана Борисова +7 903 798 97 05
  • Микола Басков +7 968 588 44 99
  • Олег Газманов +7 925 100 00 25
  • Філіп Кіркоров +7 985 762 50 60
  • Прохор Шаляпін +7 985 777 12 12
  • Радіон Газманов +7 926 210 52 92
  • Володимир Соловйов +7 929 970 33 33
  • Марина Бєлова +7 921 949 08 88
  • Джиган +7 925 280 00 57
  • Олексій Щербаков +7 926 353 28 84
  • Джигурда +7 903 628 5364

Також є номери мобільних телефонів українських знаменитостей, які у тяжкі для України часи переїхали до Росії та стали там будувати свою медійну кар'єру:

  • Сніжана Єгорова +380 67 506 8787
  • Ані Лорак +7 985 176 2525
  • Регіна Тодоренко  +7 985 555 19 90
  • Світлана Лобода +380 67 442 7313
  • Ігор Ліхута +380 50 469 1318

Українські політики, які підтримали війну Росії проти України:

  • Ілля Кива (Вайбер) +380675200099
  • Мер Куп'янська +380954256680
  • Анатолій Шарій +370 645 60105

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

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