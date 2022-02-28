Басков, Єгорова та інші: у Мережу злили телефони "друзів Путіна"

Можете зателефонувати їм.
У Мережу почали "зливати" мобільні номери російських та українських знаменитостей, які підтримують режим Путіна, а також тих, які свого часу переїхали жити до Росії.
У Telegram-каналі Pravda Gerashchenko з'явились мобільні номери таких російських знаменитостей:
- Дана Борисова +7 903 798 97 05
- Микола Басков +7 968 588 44 99
- Олег Газманов +7 925 100 00 25
- Філіп Кіркоров +7 985 762 50 60
- Прохор Шаляпін +7 985 777 12 12
- Радіон Газманов +7 926 210 52 92
- Володимир Соловйов +7 929 970 33 33
- Марина Бєлова +7 921 949 08 88
- Джиган +7 925 280 00 57
- Олексій Щербаков +7 926 353 28 84
- Джигурда +7 903 628 5364
Також є номери мобільних телефонів українських знаменитостей, які у тяжкі для України часи переїхали до Росії та стали там будувати свою медійну кар'єру:
- Сніжана Єгорова +380 67 506 8787
- Ані Лорак +7 985 176 2525
- Регіна Тодоренко +7 985 555 19 90
- Світлана Лобода +380 67 442 7313
- Ігор Ліхута +380 50 469 1318
Українські політики, які підтримали війну Росії проти України:
- Ілля Кива (Вайбер) +380675200099
- Мер Куп'янська +380954256680
- Анатолій Шарій +370 645 60105
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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