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Батько Анджеліни Джолі назвав доньку "дурною" через підтримку Палестини

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Батько Анджеліни Джолі назвав доньку "дурною" через підтримку Палестини

Анджеліна Джолі та її батько Джон Войт / Фото: Associated Press

Батько вщент розкритикував доньку, яка, на його думку, дезінформує.

Лауреат премій "Оскар" і "Золотий глобус", американський актор Джон Войт записав відео, в якому засудив позицію своєї доньки, акторки Анджеліни Джолі, яка раніше закликала до припинення вогню в Секторі Гази.

Войт не є активним користувачем Instagram, проте все ж опублікував на власній сторінці відео на тлі американського стяга з поясненнями для зіркової доньки. Його вкрай обурили слова про "навмисне бомбардування палестинських сімей", які раніше Джолі висловлювала у своєму фотоблогу.

"Я дуже розчарований тим, що моя донька, як і багато інших, не має уявлення про Божу честь, Божі істини. Йдеться про знищення історії Божої землі, Святої землі, Землі євреїв. Ізраїльська армія повинна захищати свою землю, свій народ. Це війна", – почав говорити Джон Войт.

Батько Анджеліни Джолі розкритикував заяву своєї доньки, яка підтримала Сектор Гази

Батько Анджеліни Джолі розкритикував заяву своєї доньки, яка підтримала Сектор Гази

Зокрема, оскароносний батько вважає, що дописи його доньки – це "повна маячня". Він різко висловився в бік людей, які вважають прийнятною ситуацію з "винищення євреїв і християнства".

"Це абсолютна брехня, що Ізраїль вбиває невинних людей. Змусити всіх думати, що Ізраїль нищить палестинських дітей, – це насправді і є план ХАМАСу. І ви, дурні, називаєте Ізраїль причиною проблем? Вам потрібно подивитися на себе і запитати: "Хто я? Що я?" – сказав актор.

Анджеліна Джолі і Джон Войт / © Getty Images
Анджеліна Джолі і Джон Войт / Фото: Getty Images

Наприкінці відеозвернення Войт додав, що перемога буде за Ізраїлем.

"Ізраїльський народ піклується про людей. Вони люблять, вони піклуються – роблять те, що є незрозумілим для цих тварин. Справедливість переможе", – відстояв свою думку Джон Войт.

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Анджеліна Джолі вдруге підтримала Сектор Гази, назвавши місце "могилою масового поховання". Свою позицію вона виклала у фотоблогу.

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Дата публікації
Перегляди
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