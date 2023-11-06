Батько Анджеліни Джолі назвав доньку "дурною" через підтримку Палестини

Батько вщент розкритикував доньку, яка, на його думку, дезінформує.

Лауреат премій "Оскар" і "Золотий глобус", американський актор Джон Войт записав відео, в якому засудив позицію своєї доньки, акторки Анджеліни Джолі, яка раніше закликала до припинення вогню в Секторі Гази.

Войт не є активним користувачем Instagram, проте все ж опублікував на власній сторінці відео на тлі американського стяга з поясненнями для зіркової доньки. Його вкрай обурили слова про "навмисне бомбардування палестинських сімей", які раніше Джолі висловлювала у своєму фотоблогу.

"Я дуже розчарований тим, що моя донька, як і багато інших, не має уявлення про Божу честь, Божі істини. Йдеться про знищення історії Божої землі, Святої землі, Землі євреїв. Ізраїльська армія повинна захищати свою землю, свій народ. Це війна", – почав говорити Джон Войт.

Батько Анджеліни Джолі розкритикував заяву своєї доньки, яка підтримала Сектор Гази

Зокрема, оскароносний батько вважає, що дописи його доньки – це "повна маячня". Він різко висловився в бік людей, які вважають прийнятною ситуацію з "винищення євреїв і християнства".

"Це абсолютна брехня, що Ізраїль вбиває невинних людей. Змусити всіх думати, що Ізраїль нищить палестинських дітей, – це насправді і є план ХАМАСу. І ви, дурні, називаєте Ізраїль причиною проблем? Вам потрібно подивитися на себе і запитати: "Хто я? Що я?" – сказав актор.

Анджеліна Джолі і Джон Войт / Фото: Getty Images

Наприкінці відеозвернення Войт додав, що перемога буде за Ізраїлем.

"Ізраїльський народ піклується про людей. Вони люблять, вони піклуються – роблять те, що є незрозумілим для цих тварин. Справедливість переможе", – відстояв свою думку Джон Войт.

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Анджеліна Джолі вдруге підтримала Сектор Гази, назвавши місце "могилою масового поховання". Свою позицію вона виклала у фотоблогу.

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