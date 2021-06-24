Батько Брітні Спірс прокоментував її заяву щодо звільнення від опікунства: "Дуже люблю дочку"

Юристи Джеймі Спірса опублікували офіційну заяву.

Батько співачки Брітні Спірс Джеймі, який вже впродовж 13 років контролює її життя, будучи її опікуном, прокоментував її скандальну заяву щодо бажання звільнитися від його опікунства.

Майже одразу після виступу Брітні у суді, де вона повідомила моторошні подробиці батьківського контролю, команда юристів Джеймі зробив заяву у відповідь.

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Як пише видання Daily Mail, Джеймі Спірс у заяві наполягає на тому, що дуже любить свою дочку.

"Він шкодує, що його дочка страждає і відчуває такий сильний біль. Містер Спірс дуже любить свою дочку", - йдеться у повідомленні.

Цікаво, що заяву Джеймі Спірс оприлюднив після того, як було виявлено, що він продав будинок, в якому виросла Брітні і повернувся в своє рідне місто в Кентвуд, де живе в будинку на колесах, припаркованому поряд зі складом, де зберігаються пам'ятні речі його дочки.

Нагадаємо, Брітні Спірм особисто виступила у суді, де розглядалася її заява про відмову від батьківської опіки, де дала свідчення, що не може більше жити в рамках конролю свого батька. Артистка наголосила, що не володіє своїм життям і що хоче повернути свої права.

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