Батько Брітні Спірс відмовився від опіки: як зірка йшла до цього 13 років

Батько Брітні Спірс відмовився від опіки: як зірка йшла до цього 13 років

В артистки був досить непростий шлях.

Батько популярної співачки Брітні Спірс – Джеймі – відмовився від опіки над донькою.

Це був непростий шлях артистки, тривалістю 13 років. А за гучним судовим розглядом спостерігає ледь не весь світ. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, з чого все почалося, як підтримували виконавицю її колеги та чому лише за 13 років Спірс вдалося вирватися з-під опіки тата.

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"Чорна смуга" шалено популярної Брітні Спірс розпочалася 2004 року, коли виконавиця поспішно вийшла заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна. Так, після двох пологів вона довго не могла повернути свою сексапільну форму, через що дуже переймалася. Згодом співачка дізналася про зради з боку коханого, і їхньому подружньому життю настав кінець. Пара розлучилася 2006 року.

Брітні була у депресії, почала вживати наркотики та мала нервові зриви. Згодом її звинуватили у залишенні місця ДТП і водінні авто з недійсними правами. Спірс лягла до клініки на реабілітацію. За день після цього у ЗМІ з'явилися фото артистки зі зголеним волоссям.

Голомоза Брітні Спірс б'є машину парасолькою / Getty Images

Після розлучення з Кевіном співачка хотіла, щоб їхні сини залишилися жити з нею. Втім, під час чергового тесту на наркотики в крові Спірс виявили амфетаміни. Зважаючи на це та інші інциденти, право опіки над дітьми передали Федерлайну. На початку 2008-го суд виніс постанову, згідно з якою зірці було заборонено відвідувати нащадків. Невдовзі артистку знову госпіталізували до психіатричного відділення. Виконавицю визнали сприйнятливою до чужого впливу.

2008 року опікуном Брітні став її батько – Джеймі Спірс.

Брітні Спірс з батьком Джеймі (2008 рік) / Getty Images

Чоловік став контролювати усі життєві рішення артистки, розпоряджатися бізнесом і статками доньки. Виконавиця мала дещо недбалий вигляд. Згаслий погляд, міміка та невпевнені рухи говорили про те, що вона не змогла до кінця відновитися.

За рік фанати знаменитості створили рух #FreeBritney.

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Минулого року шанувальники помітили дивну поведінку кумирки та відновили цей рух. Брітні публікувала дивакуваті танці, відео, де ходить туди-сюди і швидко говорить. Юзери зрозуміли, що вона хоче вирватися з під опіки тата та подає сигнали. Так, під одним з роликів юзери написали коментар: "Якщо тобі потрібна допомога, одягни жовтий колір у своєму наступному відео".

У наступному ролику зірка з'явилася у білих шортах та жовтому топі.

Крім того, прихильники створили онлайн-петицію, яка вимагає припинення охорони, контролю її життя і майна батьком та адвокатом.

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Але майже рік зірка мовчала. Лише у червні 2021-го у суді зірка вперше відверто розповіла про ситуацію з опікунством. 39-річна Брітні зробила публічну заяву в залі суду, який розглядав її позов про те, щоб позбутися від примусового контролю, який триває 13 років. Артистка наголосила, що не володіє своїм життям і що хоче повернути свої права. Вона приголомшила, що під час примусового лікування їй призначили літій, через вживання якого вона почувалася "ніби п'яною" впродовж 5 років. Крім того, її змусили поставити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не могла мати дітей, без права видалити її.

Також зірку примушували багато працювати, навіть коли вона відчувала сильну втому і просила про перерву. Спірс зазначила, що все її життя схоже на постійне перебування в реабілітаційному центрі, оскільки проходить терапію тричі на тиждень.

Після відвертого зізнання Спірс суд задовольнив її прохання про зміну адвоката. Новим захисником став Метью Розенгарт, який одразу заявив, що діятиме швидко та рішуче. Зі свого боку, Брітні заявила, що поки не звільниться – не вийде на сцену.

Associated Press

У цей час голлівудські зірки публічно висловили свою думку та підтримали колегу. Вони залишали дописи у своїх фотоблогах, коментували публікації самої Спірс та спілкувалися із журналістами. Зокрема, не лишилися осторонь Періс Гілтон, Мадонна, Енді Коен, Крістіна Агілера та Джастін Тімберлейк.

І от у вівторок, 7 вересня, Джеймі Спірс подав до суду запит про припинення 13-річного опікунства над своєю донькою.

Він процитував попередні свідчення співачки, вказавши, що Брітні хоче самостійно контролювати своє життя "без обмежень з боку опікуна або суду".

Наступне слухання у справі відбудеться 29 вересня.

Нагадаємо:

Батько Брітні Спірс вимагає два мільйони доларів за відмову від опіки над донькою;

за відмову від опіки над донькою; Батько Брітні Спірс натякнув на психічні розлади доньки: "Мене б хвалили, якби знали всю правду";

доньки: "Мене б хвалили, якби знали всю правду"; Брітні Спірс звинуватили у нападі на хатню робітницю;

на хатню робітницю; Брітні Спірс відреагувала на відмову батька бути її опікуном.

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