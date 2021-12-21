Батько Брітні Спірс вимагає від співачки грошей: "Опікунство закінчиться швидше"

Джеймі хоче, аби артистка оплатила йому адвокатів.

Батько американської попспівачки Брітні Спірс Джеймі знову нагадав про себе.

Так, батько подав клопотання до суду. Джеймі вимагає, аби Брітні оплатила йому послуги адвокатів. Він запевняє, що так його опікунство швидше закінчиться.

"Негайна виплата гонорарів адвокатам Джеймі необхідна для забезпечення того, щоб його опікунство могло швидко і раціонально закінчитися, щоб Брітні могла взяти під контроль своє життя так, як цього бажають вона та Джеймі", - йдеться у судових документах, пише People.

Брітні Спірс з батьком / Associated Press

Адвокат Брітні вже відреагував на таку заяву Джеймі. Меттью Розенгарт заявив, що батьку має бути соромно вимагати від доньки ще якісь кошти.

"Містер Спірс отримав багато мільйонів доларів від Брітні. Опікунство було припинене, і містер Спірс був з ганьбою звільнений з посади. Його клопотання не тільки юридично необґрунтоване, а й просто огидне. Це не те, що має робити батько, який любить свою доньку", - прокоментував адвокат.

Зазначимо, що 13 листопада суд припинив 13-річне опікунство батька Брітні Спірс над американською співачкою. Контроль за її фінансами буде тимчасово переданий професійному аудиторові.

До слова, раніше батько контролював її пересування та телефонні дзвінки.

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