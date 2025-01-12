Батько Голланда підтвердив його заручини з Зендеєю і розкрив, як син незвичайно освідчився

Батько зірки фільму "Людина-павук" Тома Голланда підтвердив його заручини з американською акторкою Зендеєю.

Гуморист Домінік Голланд про це оголосив у своєму блозі 10 січня, пише People. За словами коміка, його син поставився до освідчення відповідально. Том Голланд все продумав до дрібниць та спланував час, дату, промову та навіть образ. Що цікаво, актор поставився до заручин дещо по-старомодному. Перед тим, як освідчитися Зендеї, він просив в її батька дозвіл на це.

"Він купив обручку. Він розмовляв з її батьком і отримав дозвіл освідчитися своїй доньці. У Тома все було сплановано... Коли, де, як, що сказати, що одягнути", - поділився батько актора.

Зендея та Том Голланд / Фото: Associated Press

Пара заручилася, але з весіллям поки не квапиться, про що виданню розповів інсайдер. Зокрема, спочатку Зендея та Голланд хочуть насолодитися новим статусом, а вже потім йти під вінець. Окрім того, закоханим наразі не до весілля, адже вони зайняті робочими проєктами.

"Поки вони просто насолоджуватимуться речами і не поспішатимуть з весіллям. Вони обоє зайняті робочими проєктами", - запевняє джерело.

Нагадаємо, про заручини Тома Голланда та Зендеї заговорили після церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус". На урочистому заході акторка засвітила обручку. Врешті, батько Голланда підтвердив заручини пари, хоча спочатку він все ж таки намагався спростувати чутки.

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