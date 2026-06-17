Батько Гейлі Бібер звинуватив Дженніфер Еністон у заздрості та гучно розкрив причину звільнення

Стівен Болдвін і Гейлі Бібер / © instagram.com/haileybaldwin

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Наприкінці 1990-х батько Гейлі Бібер Стівен Болдвін мав знятися в одній із ключових ролей стрічки «Об’єкт мого захоплення», де головну героїню грала Дженніфер Еністон.

Однак співпраця актора з проєктом завершилася майже одразу. За словами Болдвіна, він провів на майданчику лише два дні, після чого отримав несподівані претензії щодо своєї гри.

Зірка фільму «Звичайні підозрювані» стверджує, що після одного зі знімальних днів до нього завітав продюсер із дивною заявою. Мовляв, проблема полягала не в професійності актора, а в тому, що його персонаж привертав надто багато уваги в комедійних сценах.

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«Він сказав мені: „Ти не можеш бути смішнішим за Дженніфер“, на що я відповів: „Це жарт? Це взагалі-то комедійний фільм!“ — пригадав Болдвін, повідомляє Geo.tv.

Стівен Болдвін і Гейлі Бібер / © Associated Press

Актор зізнався, що досі не знає, хто саме був ініціатором такого рішення. Він не став прямо звинувачувати Еністон, але припустив, що причиною могли бути внутрішні процеси на знімальному майданчику. Після зауваження Болдвін спробував змінити свою манеру гри та зробити персонажа менш яскравим, однак це не допомогло.

«Наступного дня я фактично припинив бути собою. А потім мене просто звільнили», — розповів він.

Зрештою роль дісталася іншому акторові, а сама картина успішно вийшла в прокат. Для Еністон цей фільм став одним із проєктів, які допомогли їй поступово відійти від образу Рейчел із серіалу «Друзі» та закріпитися в повнометражному кіно.

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