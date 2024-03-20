Батько Кузьми Скрябіна вперше назвав причину смерті дружини: "Її здолала важка хвороба"

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Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв побував в гостях у батька Кузьми Скрябіна. Віктор Кузьменко живе один – у вересні 2023 року чоловік став удівцем. Мама покійного музиканта пішла з життя у віці 76 років. Вперше після втрати дружини батько Кузьми наважився на відверту розмову. В ексклюзивному інтервʼю для "Сніданку з 1+1" Віктор Кузьменко назвав причину смерті дружини та розповів, як Кузьма написав вже легендарну пісню "Мам".

Кузьма Скрябін з мамою Ольгою Кузьменко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Мама Кузьми Скрябіна була найбільшою шанувальницею творчості єдиного сина, та пережила його на вісім років. У вересні 2023 року вона раптово померла, і сім'я артиста не висловлювалася в пресі на цю тему. В розмові з Єгором Гордєєвим батько Кузьми вперше розповів про хворобу покійної дружини.

"Її здолала важка хвороба. Вона лежала в лікарні у Львові протягом 7 місяців. У неї був інсульт. Згодом лікарі вже натякнули, що вони безсильні і нічого не можуть зробити. Потім вона ще три тижні була дома і стався другий інсульт. Її забрали на швидкій в реанімацію, а на другий день її не стало", - розповів Віктор Кузьменко.

Зараз батько Кузьми продовжує справу, якою вони займались з дружиною разом: у них була майстерня, де створювали декоративних ангелів та дзвіночки з кераміки.

Також, під час розмови з Єгором Гордєєвим, батько співака згадав, як його син написав пісню "Мам". Кузьма показав батькам трек, коли він вже був готовий. Співак написав його в дорозі, коли їхав до батьківської хати.

"Він їхав тоді з Івано-Франківська і завжди обирав такі дороги, які дозволяли йому швидше дістатися додому. І ось, якось, його занесло старою дорогою у ліс. Була вже ніч, лісовози, ще сталась пожежа: торфи горіли, дим. Він сказав: "Я так злякався, що я можу мами не побачити". І от у нього протягом того якогось короткого часу той текст визрів", - пригадав Віктор Кузьменко.

Нагадаємо, мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна Кузьменко померла 23 вересня 2023. Їй було 76 років. Жінку поховали у селищі Брюховичі на Львівщині, де жила родина музиканта.

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