Батько Олександра Ревви розсварився з сином через його антивоєнну позицію і "найкращого друга" Зеленського

Батько відомого шоумена Олександра Ревви Володимир зізнався, що припинив спілкуватися з сином, бо той виступає проти війни в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України шоумен Олександр Ревва, він же Артур Пирожков, у своєму Instagram розмістив пост, уякому закликав зупинити війну.

Відтоді Ревва, який жив та працював у Росії публічно нічого не заявляв. Більш говірким виявився батько артиста Володимир Ревва. Одному з російських ЗМІ чоловік розповів, що припинив спілкуватися з зірковим сином, бо той виступає проти війни в Україні:

"Я коли дізнався про його поведінку, обізвав трошки - ми з сином посварилися і більше не спілкувалися. Він же разом із Меладзе брав участь у цьому зборищі, яке виступало проти спецоперації в Україні", - сказав Володимир Ревва.

Олександр Ревва та Валерій Меладзе / Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Як відомо, Олександр Ревва родом з Донецька. Там наразі живе й його батько, який навіть дуже підтримує агресивні дії Росії в Україні. Путініст поділився, що від 2014 року його син Олександр припинив їздити додому до Донецька і ось як це пояснював:

"Коли на Донбасі розпочалася війна 2014 року, він жодного разу сюди не приїхав – я востаннє бачив Сашка 2013 року. Лепс у нас виступав, багато інших артистів, а син у рідному Донецьку жодного разу не з'явився. Чому? Все просто. Річ у тім, що Сашко їздив в Україну, де мав найкращого друга - такого Володимира Зеленського, чули? І син мені сказав: "Якщо я їздитиму на Батьківщину, мене до України не пустять". Адже він там неодноразово співав, востаннє вже за Зеленського, здається, наприкінці минулого року", - сказав Володимир Ревва.

Олександр Ревва / Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Подейкують, що з початком війни РФ проти України Олександр Ревва виїхав з Росії до Іспанії. Втім, представниця дружини шоумена цю інформацію спростувала. Мовляв, він надалі залишається у Росії.

Зазначимо, що у перший день повномасштабного вторгнення РФ до України Олександр Ревва розмістив чорно-біле фото, під яким закликав зупинити війну. Відтоді публічно проти війни в Україні артист не виступав.

Раніше до Ревви звернулася ведуча Катерина Осадча та дорікнула йому, що він ніяк не проявляє себе і мовчить: "Олександре! Скажу і вам, український паспорт потрібно заслужити! Український паспорт означає активну позицію. Чекаємо", – написала тоді Осадча.

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