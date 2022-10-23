Батько Олександра Волошина, який ледь не зарізав його маму, неочікувано з'явився у житті блогера з претензією

Чоловік Анни Трінчер розповів, як його батько, з яким він не спілкувався чотири роки, раптово йому написав.

Чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин поділився, що його батько, з яким він не спілкувався чотири роки, раптово з'явився у його житті.

З батьком блогер не спілкувався чотири роки. У Олександра не надто приємні спогади, пов'язані з близькою людиною. Так, чоловік бив його маму та одного разу накинувся на неї з ножем.

Волошин показав, що йому написав батько. Чоловік висловив претензію сину, що той одружився і нічого йому не сказав. Також він поцікавився у Олександра, чи взяла Анна його прізвище.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"О боже. Безсовісний. Нічого синуль. Це все, що батько хотів сказати? Я чесно кажучи сподівалася, що він подзвонив тебе привітати", - так відреагувала мама блогера на повідомлення свого ексчоловіка сину.

Своєю чергою, Саша зізнався, що його цей "привіт з минулого" не образив, втім має трохи дивний вигляд:

"Я нічого не маю проти. Я ходив до психолога. У мене багато дитячих травм, пов'язаних з батьком. Я його вже пробачив. Але просто дивно, що… Ну, у мене було весілля. Такі події взагалі в країні. Він мене запитує, чи взяла моя дружина моє прізвище". Типу, його, за фактом, прізвище", - поділився думками Волошин.

Розповів він і те, чому його батьки розлучилися:

"Він заходить на кухню з ножем. Мама на нього кричить: "Чому? Де ти був?". І я бачу чітко, як він починає на маму йти з ножем. І у мене тоді просто "клац". Я дуже сильно боявся. Я пам'ятаю цей страх, у мене, у маленької дитини. Він досі є. І я тоді підриваюся. Беру стілець і починаю стільцем його від мами відбивати", - поділився Волошин.

Нагадаємо, що Анна Трінчер та Олександр Волошин одружилися 24 вересня. Свято закохані влаштували у теплому сімейному колі.

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