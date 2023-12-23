Батько покійної співачки Емі Вайнгауз подав позов до суду на її подруг: відомі подробиці

Батько відомої британської співачки Емі Вайнгауз, яка загинула 2011 року, Мітч звинуватив двох подружок доньки у шахрайстві.

Мітч впевнений, що друзі хотіли швидкої наживи на відомому імені його покійної доньки. Тому після смерті Емі вони продали її речі з маєтку на аукціоні за величезну суму коштів. До того ж вони не повідомляли про свої дії жодному з родичів Вайнгауз. Батько знаменитості був обурений таким вчинком друзів. І через суд попросив моральної компенсації у розмірі понад 730 000 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Sun.

Емі Вайнгауз

У позові до суду йдеться про те, що 2021 і 2023 року друзі Вайнгауз Наомі Паррі та Катріона Гурлі привласнили собі різні предмети особистого майна померлої співачки й продали їх на аукціонах. Зокрема, до таких речей належить сукня, у якій востаннє виступала знаменитість, та її особистий записник. Тато зірки Мітч порушив це питання, оскільки є адміністратором маєтку покійної доньки.

Батько Емі Вайнгауз з обвинуваченими подругами покійної доньки / Фото: Instagram Мітча Вайнгауза

До слова, невідомо як предмети Емі з її маєтку змогли потрапити до рук її друзів. Наразі тривають судові розслідування.

За словами батька поп-зірки, гроші будуть переказані до фонду, започаткованого на ім’я співачки.

Зазначимо, відома британська співачка Емі Вайнгауз була знайдена мертвою у своїй квартирі на півночі Лондона. Емі Вайнгауз було 27 років. Причиною смерті зірки став нещасний випадок, якому передувало зловживання алкоголем.

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