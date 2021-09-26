Батько Спірс 13 років потай прослуховував її спальню, читав SMS та відслідковував дзвінки

Колишній охоронець артистки розповів, як слідкували за зіркою.

Ексохоронець американської попзірки Брітні Спірс розповів про жорсткий контроль над співачкою протягом 13 років опіки.

За словами Алекса Власова, батько співачки Джеймі та охоронна фірма вели спостереження за артисткою і таємно робили аудіозаписи з її спальні. Так, з кімнати Брітні записали 180 годин аудіо, зокрема, її спілкування з дітьми та бойфрендом. Про це йдеться у документальному фільмі The New York Times.

Також читайте Брітні Спірс відновила свою сторінку в Instagram та показала веселі танці

Також виконавицю контролювали через її телефон та певні налаштування. Так, акаунт iCloud на її смартфоні був відображений на iPad, а той - на iPod. Таким чином, можна було переглядати не лише всі текстові повідомлення Спірс, але і її дзвінки через FaceTime, історію браузера і фотографії.

На прохання керівника, Власов зашифровував дані, які отримував з телефону Брітні, для того, щоб надіслати їх батькові співачки, а також її бізнесменеджерці. Вони читали SMS, адресовані мамі, коханому, друзям та адвокату.

"Її телефон і особисті розмови часто використовувалися, щоб її контролювати. Це дійсно нагадує в'язницю, де служба охорони була по суті в ролі тюремників", – поділився Алекс.

Брітні Спірс з батьком / Getty Images

Охоронців запевняли, що такі дії були необхідністю для захисту зірки.

Слова Власова про те, як служба охорони контролювала життя Спірс, виданню також підтвердили інші люди, які знайомі з умовами опіки над артисткою. Вони стверджують, що Брітні не могла навіть покинути будинок без супроводу співробітників служби, які повідомляли про всі її пересування.

Нагадаємо, нещодавно батько Брітні Спірс відмовився від опіки. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, з чого все почалося, як підтримували виконавицю її колеги та чому лише за 13 років Спірс вдалося вирватися з-під опіки тата.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання