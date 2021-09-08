Батько Жанни Фріске вперше розповів про її померлого брата-двійню

Хлопчик помер за два тижні після народження.

Батько покійної співачки Жанни Фріске Володимир вперше розповів про її померлого брата-двійню.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Психологія зірок" Володимир поділився, що діти народилися на сьомому місяці вагітності. Співачка з'явилася на світ із вагою 1300 грамів, а її братик - 2640. Втім, у хлопчика була непрохідність кишечника. Його одразу відвезли до лікарні, де малюк помер за два тижні.

"Я приїхав, жінка запитує: "Чи будете ховати?" Я відповідаю: "А як же". І ось вона виклала сім трупів, мені це неприємно згадувати. Я підійшов і свого одразу впізнав. Він так схожий на мене був", - пригадав Фріске.

Брат Жанни Фріске Володимир / скриншот з відео

Маленька Жанна, зріст якої за народження був всього 37 сантиметрів, провела в лікарні ще понад місяць. Її виписали після того, коли вона набрала вагу.

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Чоловік зізнався, що він із дружиною швидко оговтався від трагедії. Співачка ж часто згадувала покійного брата. А вже перед смертю артистка сказала: "Це мене братик до себе кличе".

Зауважимо, Жанна Фріске померла 2015 року у віці 40 років внаслідок раку мозку. У неї залишився син Платон, якого зараз виховує його батько - телеведучий Дмитро Шепелєв.

Нагадаємо, не так давно батько Жанни Фріске подав до суду на свого внука та Шепелєва. Предметом справи стала улюблена квартира співачки.

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