Батл вуличних співаків і дует "кіборга" та фольклористки: чим здивує новий епізод "Голосу країни-12"

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли "Голос країни-12" повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

Вже у неділю телеглядачі побачать новий епізод другого етапу проєкту "Голос країни" під назвою "вокальні батли". За правилами, кожен наставник один раз на весь сезон має право врятувати учасника зі своєї ж команди, якщо його не вкраде інший тренер. Учасник знаходиться в команді свого тренера, поки тренер не вкраде іншого вокаліста. А от тренери команди "Другого шансу" мають право взяти до себе в команду тільки двох учасників.

На сцену "Голосу країни" вийде боєць АТО, який наразі знаходиться у лавах ЗСУ, - Ярослав Гав’янець. Опоненткою Ярослава у вокальному дуелі стане відома фольклористка та хранителька більше 2000 українських народних пісень Марія Квітка, яка на "сліпих прослуховуваннях" приголомшила тренерів і телеглядачів своїм народним співом. Артисти заспівають пісню, яку знає кожен українець - "Ой, у вишневому саду".

Ярослав Гавянець та Марія Квітка / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Хто з учасників пройде у наступний етап шоу стане відомо незабаром.

Побачать телеглядачі "Голосу країни" і батл вуличних музикантів. На сцену вийдуть співаки зі столичних вулиць - дует 2Tone та вокаліст з вулиць західних областей України Мар’ян Романчук. Артисти заспівають пісню відомого американського поп-рок гурту Imagine Dragons "Believer".

"Коли до Львову почали з'їжджатися люди з різних областей і міст в пошуках прихистку, я почав робити концерти та допомагати ЗСУ. Запрошував виступити моїх нових друзів з "Голосу країни", це був і Остап Дрівко, і Тіна Колодій, і Павло Тютюнник. Ми знайшли підвал і проводили в ньому "квартирники" навіть під час повітряної тривоги, адже це безпечно", - каже Мар’ян Романчук.

2Tone та Мар'ян Романчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Працюють на культурному фронті і гурт 2Tone. Хлопці не змогли залишитись осторонь війни і підтримували бойовий дух бійців через свій спів.

А ось хто зі співаків пройде у "Нокаути", стане відомо у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Вийде на сцену і фантастичний дует соліста національного заслуженного академічного народного хору України імені Г. Верьовки Дмитро Цимбал та єдиний в Україні вокаліст у стилі бароко Роман Меліш.

"Артист хору Верьовки - дуже відповідальна місія. За часи повномасштабної війни ми дали безліч благодійних концертів з метою збору коштів на відновлення культурного фонду України, що постраждав під час бойових дій. Тримаємо оборону на культурному фронті, віримо в ЗСУ, все буде Україна", - каже Дмитро.

За час повномасштабної війни бароковий співак Роман Меліш також активно допомагає країні та презентує наш культурний код на головних світових аренах.

Чий голос приголомшить суддів та потрапить у нокаути, стане відомо вже цієї неділі.

Дмитро Цимбал та Роман Меліш / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться "Голосу країни" щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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