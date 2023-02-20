Байден приїхав до України: знаменитості відреагували на візит президента США до Києва

Зірки прокоментували приїзд президента США до України.
Сьогодні, 20 лютого, до Києва з візитом приїхав президент США Джо Байден. Американський лідер вже встиг зустрітися з головнокомандувачем Володимиром Зеленським.
У своєму Twitter Байден написав, що він приїхав до Києва, аби підтвердити, що США й надалі будуть підтримувати Україну у цій війні, яку вороже розв'язалася Росія.
Українські знаменитості вже відреагували на візит американського лідера до столиці. Зокрема, зірки дякували за підтримку, а деякі не втрималися та навіть встигли пожартувати.
Юрій Горбунов
"Джо Байден в Києві! Це сміливо! Це потужно! Це надзвичайно важливо зараз для України! Це ще більше підтримки для нашої перемоги! Ще один великий крок до нашої перемоги! Русня, що з обличчям?" – написав продюсер у своєму фотоблогу.
Андрій Бєдняков
А от ведучий не втримався та опублікував у своєму Instagram фотожабу.
Знаменитість також прокоментував й те, що після оприлюднення того, що до Києва приїхав Джо Байден, Україною почала ширитися повітряна тривога. Бєдняков зазначив, що росіяни таким чином нікого не злякають.
Злата Огнєвіч
Виконавиця у фотоблогу опублікула колаж, де красуються прапори України та США.
"Дорогий Джо Байден, вітаємо в Україні", - написала артистка.
Христина Решетнік
"Це дуже сильно! Сильний прояв підтримки України в такий складний час для нас усіх! Під звуки сирен ходити центром Києва! Дякуємо Mr. President", - написала блогерка у своєму Instagram.
Олексій Суханов
"Історичний день: попередній візит американського лідера до України був 15 років тому…Україна має бути тільки європейською, тільки з цивілізованим світом!" – зазначив ведучий.
Володимир Остапчук
А от ведучий теж пожартував щодо візитку Джо Байдена до України. Він зазначив, що американський лідер теж має поїхати додому із шапкою від "Укрзалізниці".
"Якщо Байден не поїде додому в шапці від "Укрзалізниці", тоді я не розумію, на що це все", - пожартував Остапчук.
Слава Дьомін
Ведучий прокоментував, що після приїзду Байдена в Україні оголосили повітряну тривогу. За словами Дьоміна, це подарунок президенту США від росіян.
"А ось і подарунок Байдену у вигляді повітряної тривоги", - зазначив Дьомін.
Читайте також: