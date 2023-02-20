Байден приїхав до України: знаменитості відреагували на візит президента США до Києва

Сьогодні, 20 лютого, до Києва з візитом приїхав президент США Джо Байден. Американський лідер вже встиг зустрітися з головнокомандувачем Володимиром Зеленським.

У своєму Twitter Байден написав, що він приїхав до Києва, аби підтвердити, що США й надалі будуть підтримувати Україну у цій війні, яку вороже розв'язалася Росія.

Фото: Associated Press

Українські знаменитості вже відреагували на візит американського лідера до столиці. Зокрема, зірки дякували за підтримку, а деякі не втрималися та навіть встигли пожартувати.

Юрій Горбунов

"Джо Байден в Києві! Це сміливо! Це потужно! Це надзвичайно важливо зараз для України! Це ще більше підтримки для нашої перемоги! Ще один великий крок до нашої перемоги! Русня, що з обличчям?" – написав продюсер у своєму фотоблогу.

Андрій Бєдняков

А от ведучий не втримався та опублікував у своєму Instagram фотожабу.

Знаменитість також прокоментував й те, що після оприлюднення того, що до Києва приїхав Джо Байден, Україною почала ширитися повітряна тривога. Бєдняков зазначив, що росіяни таким чином нікого не злякають.

Фото: instagram.com/biedniakov

Злата Огнєвіч

Виконавиця у фотоблогу опублікула колаж, де красуються прапори України та США.

"Дорогий Джо Байден, вітаємо в Україні", - написала артистка.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Христина Решетнік

"Це дуже сильно! Сильний прояв підтримки України в такий складний час для нас усіх! Під звуки сирен ходити центром Києва! Дякуємо Mr. President", - написала блогерка у своєму Instagram.

Олексій Суханов

"Історичний день: попередній візит американського лідера до України був 15 років тому…Україна має бути тільки європейською, тільки з цивілізованим світом!" – зазначив ведучий.

Володимир Остапчук

А от ведучий теж пожартував щодо візитку Джо Байдена до України. Він зазначив, що американський лідер теж має поїхати додому із шапкою від "Укрзалізниці".

"Якщо Байден не поїде додому в шапці від "Укрзалізниці", тоді я не розумію, на що це все", - пожартував Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Слава Дьомін

Ведучий прокоментував, що після приїзду Байдена в Україні оголосили повітряну тривогу. За словами Дьоміна, це подарунок президенту США від росіян.

"А ось і подарунок Байдену у вигляді повітряної тривоги", - зазначив Дьомін.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Читайте також: