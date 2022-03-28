"Бажаю, щоб щоночі до вас приходили мертві люди": актор Панін емоційно звернувся до пропутінських колег

"Бажаю, щоб щоночі до вас приходили мертві люди": актор Панін емоційно звернувся до пропутінських колег

Актор вітав колег з Днем театру, який святкують 27 березня.

Скандальний російський актор Олексій Панін емоційно привітав своїх пропутінських колег із Днем театру, який був 27 березня, та нагадав їм про знищений у Маріуполі російськими окупантами Драматичний театр.

Відео з Паніним з'явилося у Мережі.

За його словами, наразі театр у нього асоціюється не з творчістю та мистецтвом, а зі смертю. "Путінські палачі розбомбили Маріупольський драматичний театр, в якому перебували мирнні люди. Президент Росії так довго шукав фашистів в Україні, що нічого іншого не вигадав, як за***ячити повністю російськомовне місто Маріуполь", - наголосив актор.

Він звернувся до своїх колег по сцені, зокрема до Володимира Машкова, Дмитра Пєвцова, а також до тих, "хто підримую цю спеціальну операцію, яку в усьому світі називають війною".

"Я не знаю, скільки ви житимете і як. Я бажаю вам, щоб щоночі до вас приходили мертві люди з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Харкова, Херсона, стояли у вас перед очима і говорили: "За що?". Я бажаю вам, коли ви дивитеся на свої дітей, щоб згадували ту дітвору з України, яких діставали з-під завалів", - сказав лексій Панін.

Раніше Папін назвав своїх співвітчизників розумово обмеженими. Про це він дав зрозуміти у переписці з власними читачами в одній із соціальних мереж.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр, в якому ховалися люди.

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