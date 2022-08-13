Бебешко розповів, до якої країни виїхав Костя Меладзе: "Він грузин, може жити де захоче"

Знаменитість, який висловився щодо Софії Ротару, зазначив, що під час повномасштабної війни в Україні музикант виїхав до Італії і додав, що вважає це нормальним.

Також він вказав, що чоловік Віри Брежнєвої – грузин, "а тому може їхати куди захоче". До слова, на початку війни Віра говорила, що її коханий ховався від обстрілів у Києві.

Про це йдеться в YouTube-шоу "Культурна оборона".

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"Нормальна у нього позиція, він в Італії живе... Не треба грубо говорити: "утік". Виїхав. Розумієте, він грузин, він же не українець. Має право жити там, де він захоче", – зазначив Бебешко.

Також Володимир нагадав глядачам, що "ВІА Гра" – це український гурт, головні хіти якого записувалися в Україні.

"Я записував перший альбом "Попытка № 5", якщо хтось пам'ятає. Це все ми разом записували й робили в Україні. Взагалі все найкраще, що було там, в окупантів, це робилося в Україні й досі робиться в Україні, тому що мізків в них немає", – поділився продюсер.

Нагадаємо, Джамала зворушила піснею-присвятою усім, хто допомагає українцям за кордоном. Співачка разом із МЗС України та Banda Agency представила нову пісню Thank you, stranger.

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