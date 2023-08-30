Бебі-бум серед українських блогерів 2023 року: у Саші Бо буде дівчинка, у Варварука народився син

Хто з відомих блогерів цьогоріч стали батьками, а хто чекає на народження маля.

Цьогоріч чимало кому з українських блогерів поталанило стати батьками або ж опинитися при надії.

У когось у сім'ї народився первісток, а хтось із них стане багатодітними батьками. Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, у кого з відомих українських блогерів 2023 року вже народилася або ж народиться дитина.

Саша Бо

Українська блогерка вже виховує двох синів від попереднього шлюбу. Однак цьогоріч стало відомо, що Саша при надії. Знаменитість чекає на народження дівчинки. Бо говорила, що орієнтовно донечка з'явиться на світ у листопаді.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Дмитро Варварук

Український блогер став батьком у січні цього року. Дружина Дмитра, Яна, народила сина. Подружжя дала ім'я первістку Марко.

Дмитро Варварук із сім'єю / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Діана Пастух

Блогерка разом зі своїм чоловіком Юрою чекає на народження первістка. Подружжя зізнавалося, що ця дитина для них є довгоочікуваною, адже вони чимало часу готувалися та планували вагітність. Нині Діана перебуває на 16 тижні вагітності.

Діана Пастух із чоловіком / Фото: instagram.com/diana.palamarr

Таня Парфільєва

У березні стало відомо, що блогерка разом зі своїм чоловіком Іваном чекає на народження первістка. Згодом Таня повідомила, що у них буде хлопчик. Блогерка народила 22 серпня сина, якого назвала Олександром.

Таня Парфільєва з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Юлія Лущинська

Блогерка чекає на народження первістка. Нині Юлія перебуває на 26 тижні вагітності. Знаменитість разом зі своїм чоловіком тривалий час готувалася до появи первістка в їхній сім'ї. Пара планувала вагітність та неабияк хотіла стати батьками.

Юлія Лущинська / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Оксана Михайлюк

Блогерка про вагітність повідомила у травні. Згодом Оксана зі своїм чоловіком провела гендер-паті та дізналась, що чекає на народження дівчинки. Подружжя вже разом виховує сина. Щоправда, для Оксани ця вагітність стала третьою, адже 2021 року вона втратила дитину.

Оксана Михайлюк із чоловіком та сином / Фото: instagram.com/oksaa_m

Лідія Кошарська

Українська блогерка стала мамою дівчинки 29 червня. Знаменитість дала донечці незвичайне ім'я- Тея. Лідія вже виховує старшу доньку, яку звати Наною.

Лідія Кошарська з донькою / Фото: instagram.com/lidiya_kosharska

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