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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
2 хв

Бекхем привітав дружину з 26-ю річницею шлюбу й показав, яким було їхнє весілля за понад млн доларів

Девід і Вікторія Бекхеми святкують 26 років шлюбу. Зіркове подружжя зворушило Мережу рідкісними фото та щирими зізнаннями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Девід і Вікторія Бекхеми

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Легендарне зіркове подружжя — футболіст Девід Бекхем і дизайнерка, екссолістка гурту Spice Girls Вікторія Бекхем — святкують 26 років подружнього життя.

Сьогодні, 4 липня, з цієї нагоди Девід розчулив фанів щирими словами любові та рідкісними архівними кадрами з сімейного альбому, де помітні їхні суттєві зміни. У своєму Instagram ексфутболіст збірної Англії опублікував серію улюблених світлин, серед яких — чорно-біле фото молодої Вікторії з усіма чотирма дітьми, знімки з обох весільних церемоній, романтичні моменти з юності та святкувань.

Девід і Вікторія Бекхеми / © instagram.com/davidbeckham

Девід і Вікторія Бекхеми / © instagram.com/davidbeckham

Девід і Вікторія Бекхеми / © instagram.com/davidbeckham

Девід і Вікторія Бекхеми / © instagram.com/davidbeckham

Вікторія Бекхем з дітьми / © instagram.com/davidbeckham

Вікторія Бекхем з дітьми / © instagram.com/davidbeckham

"Сьогодні 26 років, як ти сказала мені "так". З річницею і дякую за те, що подарувала мені наших прекрасних дітей і побудувала наше спільне життя. Я люблю тебе, леді", — зворушливо написав Девід Бекхем.

До слова, пара одружилася 4 липня 1999 року в ірландському замку Луттреллстаун. Весілля викликало справжній фурор серед ЗМІ через свій розмах і вартість у понад мільйон доларів. Протягом багатьох років навколо їхнього шлюбу вирували чутки — про зради, розриви, кризи. Однак подружжя неодноразово доводило, що попри все, вони залишаються міцною командою.

Девід і Вікторія Бекхеми / © instagram.com/davidbeckham

Девід і Вікторія Бекхеми / © instagram.com/davidbeckham

Девід і Вікторія Бекхеми / © instagram.com/davidbeckham

Девід і Вікторія Бекхеми / © instagram.com/davidbeckham

Девід і Вікторія Бекхеми / © instagram.com/davidbeckham

Девід і Вікторія Бекхеми / © instagram.com/davidbeckham

Зараз Девід і Вікторія виховують чотирьох дітей: Брукліна, Ромео, Круза та Гарпер. Їхня родина вважається однією з найвідоміших у світі, а самі зірки активно підтримують одне одного в усіх проєктах і благодійних ініціативах.

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