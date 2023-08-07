Белла Хадід налякала фото під крапельницею та розповіла про 15-річну боротьбу з важкою хворобою

Супермодель Белла Хадід після тривалого мовчання в Мережі налякала шанувальників світлинами з крапельницею у руці.

Знаменитість поділилася кадрами з лікарні та домашнього лікування під час загострення важкої хвороби. Як розповіла Белла, вона вже 15 років бореться з хворобою Лайма, яку викликає укус певного виду кліщів.

Зараз взяла паузу у кар'єрі та вже протягом 100 днів проходить інтенсивне лікування. На певні процедур зірка їздить до лікарні, а вдома медсестра ставить їй крапельниці.

Белла Хадід / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадід / Фото: instagram.com/bellahadid

"Та маленька я, яка страждала, пишалася б дорослою мною за те, що я не здаюся. Я хочу сказати вам усім тільки одне: по-перше, зі мною все гаразд, і вам не варто турбуватися, а по-друге, я б нічого не змінила заради всього світу. Якби мені довелося пройти через усе це знову, щоб потрапити сюди, у момент, у якому я перебуваю зараз, з усіма вами, нарешті здоровою, я б зробила все це знову. Це зробило мене тією, ким я є сьогодні", - поділилася Белла.

Белла Хадід / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадід / Фото: instagram.com/bellahadid

Як зізналася Хадід, за час хвороби були і позитивні моменти, адже вона змогла по-новому поглянути на життя та знайти нових друзів.

"Я так вдячна за життя і дивлюся на нього з іншого боку. Ці 100 з гаком днів лікування Лайма, хронічної хвороби, супутніх інфекцій, майже 15 років невидимих страждань, були варті того, якщо я зможу, з Божою допомогою, все життя бути собою, вперше в житті. Я постаралася вибрати найбільш позитивні фотографії, тому що, хоч би яким болючим не був цей досвід, зрештою він став найпросвітлішим у моєму житті, сповненим новими друзями, новими баченнями і новими думками", - висловилася модель.

Белла Хадід / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадід / Фото: instagram.com/bellahadid

Модель подякувала усім своїм близьким, друзям, лікарям та шанувальникам за підтримку протягом важкої хвороби. Зірка пообіцяла повернутися до справи, як тільки в неї з'являться сили.

"Дякую за терпіння неймовірній компанії, в якій я працюю, моїм прихильникам і людям, які продовжували мене підтримувати. Моїм агентам Джилл і Джозефу за те, що захищали мене. Я люблю і ціную вас більше, ніж можу це висловити. Дякую моєму геніальному лікарю та її неймовірній команді медсестер. Я вас дуже сильно люблю! Я повернуся, коли буду готова. Я дуже за вами сумую. Я вас дуже сильно люблю", - звернулася до підписників Хадід.

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