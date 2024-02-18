Белла Хадід вперше показала нового бойфренда та як з ним святкувала 27-річчя у стайні

Відома модель влаштувала тематичну вечірку, де засвітила хлопця.
Супермодель Белла Хадід здивувала, як відсвяткувала своє день народження у колі найближчих у стайні з конями.
Так, знаменитості виповнилося 27 років ще минулого року, 9 жовтня. Втім, фото зі свята Белла вирішила показати лише зараз. До слова, модель влаштувала справжню ковбойську вечірку з відповідним дрес-кодом, адже захоплюється професійною верховою їздою. Вона зібрала найближчих гостей у стайні, де вони сиділи за великим столом поблизу коней.
Окрім того, Хадід вперше після чуток з минулої осені про роман з відомим американським 34-річним вершником Аданом Бануелосом, показала його й офіційно підтвердила їхні стосунки. Спочатку у кадрі модель з коханим позує напівобернувшись. А на наступному Белла вже показала їхній ніжний поцілунок.
"9 жовтня 2023 року. Мій 27 день народження", - написала модель у своєму фотоблогу під кадрами.
Своєю чергою, шанувальники зазначили, що Белла має зовсім інший вигляд під час стосунків:
- Маєш такий щасливий і сяючий вигляд
- У твоїх очах видно закоханість
- Світишся зсередини
- Ти така чудова, щаслива і закохана! Дуже тішуся
Нагадаємо, нещодавно співачка Майлі Сайрус підтвердила свої стосунки з відомим музикантом і показала їхній поцілунок на "Греммі".
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