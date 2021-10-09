Беллуччі, Бандерас та Джолі: 10 голлівудських зірок, які обожнюють зніматися в секссценах

Дехто з акторів зіграв у більш ніж 50 відвертих сценах.

Сучасних глядачів еротичними сценами в кіно рідко можна здивувати.

Для знімань у стрічках готові оголитися чимало акторів. Знаменитості не лише не соромляться роздягатися на камеру, а й отримують чимале задоволення від відвертих сцен.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку 10 зірок, які найчастіше знімаються в пікантних епізодах.

Моніка Беллуччі

Гаряча італійка Моніка Беллуччі підкорила не одну сотню чоловіків своєю жіночністю та сексуальністю. За понад 30 років акторської кар'єри зірка зіграла десятки звабливих персонажів та демонструвала розкішну фігуру у більш ніж 50 відвертих сценах. Зокрема, знаменитість оголювалася у стрічці "Незворотність", "Малена" та "Скільки ти коштуєш?".

Юен МакГрегор

Відомий шотландський актор Юен МакГрегор також полюбляє оголюватися перед камерою. В "усій красі" актор з'являвся на великих екранах понад 14 разів. Так, Юен оголився у фільмах "На голці", "Оксамитова золота жила", "Аферист" та "Інтимний щоденник".

Шерон Стоун

Один із найпопулярніших кадрів, який асоціюється із голлівудською акторкою Шерон Стоун – перекидання ніг у фільмі "Основний інстинкт". Втім, зірка може похизуватися і більш пікантними епізодами з цієї стрічки, зокрема, низкою пристрасних постільних сцен із Майклом Дугласом. Крім того, Стоун засвітила інтимні місця у стрічці "Фахівець", "Якби стіни могли говорити 2" та "Під маскою жиголо". Загалом Шерон з'явилася у понад 40 еротичних сценах.

Марлон Ваянс

Американський комедійний актор Марлон Ваянс недарма займався спортом та вдосконалював своє тіло. Так, знаменитість засвітив свої принади у 20 пікантних сценах. Зокрема, Ваянс чи не найбільше з'являвся без одягу у фільмі "Оголений".

Ніколь Кідман

Популярна австралійська акторка Ніколь Кідман зіграла безліч персонажів, які скинули одяг. Одна з нашумілих сцен – коли зірка приймала ванну з десятирічним хлопчиком в у фільмі "Народження" і коли її героїня помочилася на Зака Ефрона в "Газетярі". Чимало еротичних сцен Кідман відтворила у стрічці "З широко заплющеними очима". Загалом, Кідман оголилася у фільмах понад 40 разів. Так, повністю голою акторку можна побачити в трилері "Чужа країна", "Чи готова на все", "Іменинниця" та "Заплямована репутація".

Антоніо Бандерас

Іспанський актор Антоніо Бандерас змусив мліти не одну жінку від його гарячого тіла та темпераменту. Зірка славиться не менш ніж 17 пікантними сценами в кіно. Одна з найвідоміших – епізод у ванні зі стрічки "Спокуса", де Антоніо зіграв з Анджеліною Джолі.

Пенелопа Крус

Іспанська акторка Пенелопа Крус, яка стала музою для режисерів Вуді Аллена та Педро Альмодовара, часто з'являлася на екрані без одягу. Так, серед 30 сцен, де зірка постала оголеною, чи не найбільше юзерам запам'яталися епізоди з фільмів "Елегія", "Шинка, шинка" "Удар", "В Рим з любов'ю" та "Мандоліна капітана Кореллі".

Гав'єр Бардем

Іспанський актор Гав'єр Бардем, можливо, отримав нагороди за роль страхітливих поганих хлопців в "Скайфол", але протягом більшої частини своєї кар'єри зірка був справжнім секс-символом. Зокрема, про це свідчать стрічки "Золоті яйця", "Кохання під час холери" та "Вікі Крістіна Барселона".

Анджеліна Джолі

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі зіграла пристрасну спокусницю у понад 30 сценах. Зокрема, одні з найвідоміших сексуальних ролей зірка втиліла у стрічках "Спокуса", "Викрасти за шістдесят секунд", "Розкрадачка гробниць", "Лазуровий берег". Також Джолі запам'яталася глядачам своїм непристойним сексом із Ітаном Гоуком в стрічці "Забираючи життя".

Джейк Джилленгол

Американський актор Джейк Джилленхол не проти роздягнутися на камеру, втім, зірка полюбляє тримати голову в теплі. Про це свідчить один з найвідоміших епізодів з зіркою у "Морпіхах". У стрічці Джейк танцює в костюмі на день народження і в капелюсі Санти, а у першій сцені "Евересту" він виходить з намету лише в зимовій шапці.

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