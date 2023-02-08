Бен Аффлек і його вираз обличчя підкорюють Мережу: сумний на "Греммі" та щасливий на зустрічі з коханим ексдружини

Зірки шоубізнесу часто стають героями мемів. Кожна їхня витівка, кожне недолуге фото, кожний вираз обличчя одразу ж породжує чималу кількість фотожаб та кумедних коментарів.

Американський актор Бен Аффлек не виняток. Ба більше, останнім часом знаменитість все частіше стає героєм жартів. А вся справа й його виразі обличчя.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, як Бен Аффлек своїм виразом обличчя підкорює Мережу.

Бен Аффлек на церемонії "Греммі-2023"

Американський актор став чи не найобговорюванішою персоною на церемонії нагородження престижної премії. Нову хвилю популярності Бену приніс його вираз обличчя. На відео та фото Аффлек мав сумний вигляд. Здавалося, що актору не надто й хотілося йти на "Греммі", тому він сидів і нудьгував.

Звісно, цей вираз обличчя не оминули увагою користувачі. Бен Аффлек одразу породив чимало жартів та мемів.

Фото: Фото з відкритих джерел

"Яким би поганим не був ваш день, я впевнений, що ви не такі нещасні, як Бен Аффлек на "Греммі", - писав користувач Twitter.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

"Бен Аффлек, моргай, якщо з тобою все гаразд", - пише користувач.

Фото: Фото з відкритих джерел

"Бен Аффлек волів би бути деінде, окрім сидіти у першому ряду на "Греммі-2023" та дивитися, як Стіві Вандер співає Higher Ground", - пише користувач.

Ben Affleck would rather be anywhere else than front row at the #Grammys2023 watching Stevie Wonder crush Higher Ground pic.twitter.com/82GwqZneNW — Matt Wilstein (@mattwilstein) February 6, 2023

Також у Мережі підмітили, що це, ймовірно, співачка Дженніфер Лопес змусила чоловіка йти на захід, а той не зміг відмовити.

"Бен Аффлек на "Греммі" - це нагадування про те, що незалежно від того, наскільки ти багатий і знаменитий, твоя жінка однаково потягне тебе туди, куди ти не хочеш йти", - зазначив шанувальник.

До речі, Дженніфер теж збентежив сумний вираз обличчя чоловіка, адже експерти згодом розшифрували по губах розмову подружжя.

"Припини. Будь більш дружним, більш вмотивованим", - сказала Лопес Аффлеку.

"Можу", - коротко відповів дружині актор.

Ben Affleck worrying if P Diddy was going to perform in 50 Years of Hip Hop …. pic.twitter.com/JEhzDApVTa — Stacy Wofsy (@wofsy_stacy) February 6, 2023

Бен Аффлек зустрівся з бойфрендом ексдружини Дженніфер Гарнер

Чергову порцію мемів породила зустріч Бена з бойфрендом його колишньої дружини Дженніфер Гарнер. А вся справа була у виразі обличчя Аффлека. Актор був настільки радий бачити бойфренда ексдружини, що просто випромінював щастя. Мабуть, Бен тішився, що Гарнер налагодила особисте життя.

"У житті важливо знайти людину, яка дивитиметься на тебе, як Бен Аффлек на нового бойфренда своєї колишньої дружини", - писали користувачі Twitter.

Медовий місяць Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Після весілля знамените подружжя вирушило в медовий місяць, і папараці вдалося заскочити закоханих, а точніше Аффлека. Очевидно, Бен втомився та вирішив перепочити, тож заснув на стільці. Фото, де знаменитість спить із відкритим ротом, швидко розлетілося Мережею та породило чимало мемів.

"Коли усвідомив, що тобі більше не потрібно перейматися тим, щоб бути Бетменом", - йдеться на картинці.

Фото: Фото з відкритих джерел

"У шлюбному контракті Бена Аффлека та Дженніфер Лопес є пункт про сексуальні стосунки не менше чотирьох разів на тиждень. Я підозрюю, що їх набагато більше, ніж чотири", - пише користувач.

Фото: Фото з відкритих джерел

Бен Аффлек із цигарками

Також чимало жартів викликають фото, де Бен палить цигарку. На подібний знімках у Бена завжди серйозних та стомлений вираз обличчя.

"Який ти Бен, що курить, сьогодні", - йдеться на фото.

Фото: Фото з соціальних мереж

Бен Аффлек на відпочинку з Дженніфер Лопес

У липні 2021 року Бен Аффлек відпочивав з Дженніфер Лопес на яхті. Під час того, як виконавиця засмагала, актор вирішив помасажувати сідниці коханої. Саме це момент упіймали папараці. На фото Аффлек знову відзначився своїм виразом обличчя.

Фото: Фото з відкритих джерел

"Навіть у цій ідеалістичній обстановці Бен Аффлек за своєю природою не здатний на інший вираз обличчя", - пише користувачка.

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