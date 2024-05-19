Бен Аффлек на тлі чуток про розлучення з Дженніфер Лопес припинив носити обручку

Голлівудський актор Бен Аффлек підігрів чутки про розлучення з американською співачкою та акторкою Дженніфер Лопес.

Причиною для занепокоєння стало те, що зірка Голлівуду припинив носити обручку, хоча раніше ніколи не знімав прикраси. До слова, на це звернули увагу папараці та зробили декілька фото.

Аффлек засвітився без обручки, коли їхав на баскетбольний матч сина Семюеля. Як пише Daily Mail, компанію йому склали колишня дружина, акторка Дженніфер Гарнер, та донька Вайолет.

Фани зіркового подружжя неабияк непокояться. Річ у тім, що Бен Аффлек раніше не знімав обручку.

Зазначимо, раніше з'являлися чутки, що подружжя перебуває на межі розлучення. Аффлек виїхав з їхнього спільного будинку, який вони з Джей Ло придбали минулого року, та оселився в орендованій квартирі. Наразі ані актор, ані співачка не коментують чутки.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Кароліна Ашіон розповіла про болісне розставання з коханим. Знаменитість перебувала у стосунках з бойфрендом протягом 15 років.

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