Бен Аффлек на тлі кризи у шлюбі з Дженніфер Лопес знову почав зловживати алкоголем – ЗМІ

Голлівудський актор Бен Аффлек на тлі кризи у шлюбі з американською співачкою Дженніфер Лопес знову пристрастився до алкоголю.

Принаймні так переконані друзі зірки, які й забили на сполох. Зокрема, у коментарі Daily Mail вони розповіли, що неодноразово чули, що Аффлек знову запив. Це викликає в них серйозне занепокоєння, адже артист свого часу мав проблеми з алкоголем та неодноразово лікувався в реабілітаційних центрах.

"Чув, він п'є. У нього всередині повно демонів, він справді проблемна людина", - розповідає близьке оточення зірки.

Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Водночас інший приятель додав, що не лише чув, що Бен Аффлек пристрастився до алкоголю, а й бачив його зі скляними очима, які притаманні людям в стані алкогольного сп'яніння.

"Я бачив його зі скляними очима, і це викликає справжнє занепокоєння у всіх, хто піклується про нього", - говорить оточення зірки.

Зазначимо, про згубну звичку Бена Аффлека відомо давно. Зокрема, артист неодноразово лікувався в реабілітаційних центрах, однак знову повертався до алкоголю. Тривалий час актор був тверезим, утім, друзі переконані, що на тлі кризи у шлюбі з Джей Ло, знаменитість знову запив.

Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Нагадаємо, хоч пара і не коментує чуток про їхнє розлучення, однак своєю поведінкою натякає, що все справді до цього і йде. Нещодавно вони виставили на продаж маєток, який купили рік тому і називали його "сімейним гніздечком мрії".

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