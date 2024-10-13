Бен Аффлек образився на Дженніфер Лопес після її одкровень про їхнє розлучення

Голлівудський актор Бен Аффлек образився на свою колишню дружину, американську співачку Дженніфер Лопес.

Зірка Голлівуду зачаїв образу на ексобраницю через її нещодавні одкровення про їхнє розлучення. Так, днями Джей Ло розповіла, хто став ініціатором розриву, а також зізналась, як тяжко це переживала. Утім, Аффлек виявився від цього не в захваті. Річ у тім, що актор сподівався, що колишня дружина утримуватиметься від публічних коментарів.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Як розповів інсайдер виданню Marca, Бен Аффлек розумів, що Дженніфер Лопес заговорить публічно про їхнє розлучення, однак він все ж таки сподівався, що вона не робитиме цього, адже це стосується і його теж.

"Він хотів би, щоб вона не розповідала про це, але він відчуває, що вона говоритиме про це вічно. Він не знав, що вона збирається розповідати про їхні стосунки, але припускав, що це рано чи пізно станеться. Це частина його життя так само, як і все інше, і він ніколи від цього не втече", - розповів інсайдер.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Зазначимо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зустрічалися на початку 2000-х років, але розійшлися. Через 20 років пара дала стосунках другий шанс. Закохані в липні 2022 року зіграли весілля та були неабияк щасливими. Утім, вже навесні 2024-го почали ширитися чутки про проблеми в їхньому шлюбі. Врешті, влітку цього року Джей Ло подала на розлучення.

Нагадаємо, нещодавно поширилися чутки про розлучення американського репера Каньє Веста з дружиною Б'янкою Цензорі. Пара прожила в шлюбі майже два роки.

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