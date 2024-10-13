Бен Аффлек образився на Дженніфер Лопес після її одкровень про їхнє розлучення

Зірка Голлівуду сподівався, що його ексобраниця утримуватиметься від публічних коментарів.
Голлівудський актор Бен Аффлек образився на свою колишню дружину, американську співачку Дженніфер Лопес.
Зірка Голлівуду зачаїв образу на ексобраницю через її нещодавні одкровення про їхнє розлучення. Так, днями Джей Ло розповіла, хто став ініціатором розриву, а також зізналась, як тяжко це переживала. Утім, Аффлек виявився від цього не в захваті. Річ у тім, що актор сподівався, що колишня дружина утримуватиметься від публічних коментарів.
Як розповів інсайдер виданню Marca, Бен Аффлек розумів, що Дженніфер Лопес заговорить публічно про їхнє розлучення, однак він все ж таки сподівався, що вона не робитиме цього, адже це стосується і його теж.
"Він хотів би, щоб вона не розповідала про це, але він відчуває, що вона говоритиме про це вічно. Він не знав, що вона збирається розповідати про їхні стосунки, але припускав, що це рано чи пізно станеться. Це частина його життя так само, як і все інше, і він ніколи від цього не втече", - розповів інсайдер.
Зазначимо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зустрічалися на початку 2000-х років, але розійшлися. Через 20 років пара дала стосунках другий шанс. Закохані в липні 2022 року зіграли весілля та були неабияк щасливими. Утім, вже навесні 2024-го почали ширитися чутки про проблеми в їхньому шлюбі. Врешті, влітку цього року Джей Ло подала на розлучення.
Нагадаємо, нещодавно поширилися чутки про розлучення американського репера Каньє Веста з дружиною Б'янкою Цензорі. Пара прожила в шлюбі майже два роки.
Читайте також:
- Олександр Педан на фото 21-річної давнини показав, яким було його весілля з дружиною
- Катерина Кухар на рідкісних кадрах показала підрослого 15-річного сина-красеня від ексчоловіка
- Джаред Лето анонсував концерти в Росії і назвав війну в Україні "проблемою"