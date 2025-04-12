Бен Аффлек після розлучення з Лопес запав на колишню Бреда Пітта

Бен Аффлек / © Associated Press

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Голлівудський актор Бен Аффлек після розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес запав на колишню обраницю свого колеги Бреда Пітта.

Принаймні, саме так стверджує інсайдер виданню Daily Mail. Джерело розповіло, що зірка Голлівуду відновився після розлучення і налаштований налагодити особисте життя. Ба більше, Аффлеку вже навіть дехто припав до душі. Йдеться про колишню дружину Бреда Пітта — американську акторку Анджеліну Джолі.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Бен Аффлек, за словами інсайдера, вважає артистку кмітливою і, звичайно ж, гарячою. Окрім того, акторові подобається, як Джолі побудувала успішну кар’єру і що вона спробувала себе в ролі режисерки, що їх нібито поєднує.

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“Бен сказав, що завжди вважав її дуже гарячою, і захоплювався тим, як вона влаштувала свою кар’єру, він називав її розумною. Він також вважає, що це дуже круто, що вона також була режисеркою фільмів, як і він. Їм точно було б про що поговорити за вечерею”, — стверджує інсайдер.

Бен Аффлек / © Associated Press

Зазначимо, після розлучення з Бредом Піттом про особисте життя Анджеліни Джолі нічого не відомо. Вона ретельно тримає його в таємниці. Щоправда, раніше вона ділилася, що воліла б зосередитися першою чергою на вихованні дітей.

Тим часом Бен Аффлек на початку року остаточно розлучився з Дженніфер Лопес. Щоправда, нещодавно його неочікувано заскочили з обручкою на безіменному пальці.