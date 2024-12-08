Бен Аффлек після розлучення з Дженніфер Лопес возз'єднався з колишньою дружиною

Зірка Голлівуду проведе час із ексобраницею задля важливої мети.
Голлівудський актор Бен Аффлек після розлучення з американською співачкою Дженніфер Лопес возз'єднався з колишньою дружиною.
Мова йде про акторку Дженніфер Гарнер, з якою знаменитість виховує трьох дітей. Як повідомляє видання People, колишні закохані возз'єднаються на новорічні свята заради доньок та сина. Зазначається, що Гарнер хоче провести святкові дні у родинному колі.
Оскільки 19-річній Вайолет, 15-річній Серафіні та 12-річному Семюелю подобається, коли їхні батьки разом, то актори вирішили ощасливити дітей. Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек проведуть новорічні свята разом із дітьми.
"Джен справді просто хоче, щоб її діти були щасливі. Вона продовжить стежити за тим, щоб вони з Беном проводили час разом, як сім'я. У них також є різдвяні плани з дітьми. Дітям подобається, коли вони проводять час разом", - запевняє інсайдер.
Зазначимо, Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек прожили у шлюбі 10 років та разом виховують трьох дітей. Колишнім закоханим вдалося вберегти приятельські стосунки. Бен Аффлек після розриву з акторкою вже встиг пожити в шлюбі з Дженніфер Лопес, але влітку цього року пара розлучилася. Виявилося, що Гарнер образилася на Лопес та відмовилася з нею спілкуватися. Вже відомо, чому між колишніми дружинами Аффлека пробігла чорна кицька.
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