Бен Аффлек після розлучення з Дженніфер Лопес возз'єднався з колишньою дружиною

Голлівудський актор Бен Аффлек після розлучення з американською співачкою Дженніфер Лопес возз'єднався з колишньою дружиною.

Мова йде про акторку Дженніфер Гарнер, з якою знаменитість виховує трьох дітей. Як повідомляє видання People, колишні закохані возз'єднаються на новорічні свята заради доньок та сина. Зазначається, що Гарнер хоче провести святкові дні у родинному колі.

Оскільки 19-річній Вайолет, 15-річній Серафіні та 12-річному Семюелю подобається, коли їхні батьки разом, то актори вирішили ощасливити дітей. Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек проведуть новорічні свята разом із дітьми.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

"Джен справді просто хоче, щоб її діти були щасливі. Вона продовжить стежити за тим, щоб вони з Беном проводили час разом, як сім'я. У них також є різдвяні плани з дітьми. Дітям подобається, коли вони проводять час разом", - запевняє інсайдер.

Зазначимо, Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек прожили у шлюбі 10 років та разом виховують трьох дітей. Колишнім закоханим вдалося вберегти приятельські стосунки. Бен Аффлек після розриву з акторкою вже встиг пожити в шлюбі з Дженніфер Лопес, але влітку цього року пара розлучилася. Виявилося, що Гарнер образилася на Лопес та відмовилася з нею спілкуватися. Вже відомо, чому між колишніми дружинами Аффлека пробігла чорна кицька.

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