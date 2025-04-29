Бен Аффлек поскандалив із Дженніфер Лопес: чому актор розлютився на свою колишню

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

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Голлівудський актор Бен Аффлек поскандалив із колишньою дружиною, американською співачкою Дженніфер Лопес.

Виявляється, колишні закохані не можуть дійти згоди щодо спільного будинку. Ще в шлюбі Аффлек та Лопес придбали маєток мрії. Після розлучення вони вирішили позбутися спільного майна. Утім, минув вже майже рік, а будинок досі продається. Видання Us Weekly з посиланням на інсайдера стверджує, що на цьому тлі між актором та співачкою виникають сварки.

Річ у тім, що колишнє подружжя продає будинок дорожче, аніж купувало. За словами джерела, Лопес хоче отримати більше коштів з продажу житла та не збирається зменшувати ціну.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек досі продають спільний будинок

"Дженніфер вважає, що вони можуть отримати більше грошей за будинок, тому вона хоче зберегти ціну як є", — говорить інсайдер.

Утім, Бен Аффлек категорично з нею не згоден. Актор хоче якнайшвидше продати будинок, аби їх вже нічого не пов'язувало і він міг рухатися далі. Ба більше, зірка Голлівуду навіть намагається переконати співачку знизити ціну. Однак Лопес поки що не йде на компроміси.

"Бен хоче позбутися будинку, бо вони вже розлучилися, і він хоче розірвати всі зв'язки та покінчити з цим. Він просто хоче продати будинок. Він хоче знизити ціну", — говорить інсайдер.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес на початку року остаточно розлучилися. Наразі співачка самотня. Тим часом у Мережі подейкують, що актор запав на колишню свого колеги Бреда Пітта.