Бен Аффлек приголомшив Дженніфер Лопес багатомільйонним подарунком після розлучення

Голлівудський актор Бен Аффлек приголомшив колишню дружину, американську співачку Дженніфер Лопес, багатомільйонним подарунком після їхнього розлучення.

Йдеться про будинок експодружжя. Ще в шлюбі пара придбала сімейне гніздечко за понад 60 мільйонів доларів, зробила ремонт та планувала будувати там своє життя. Проте цього так і не сталося, оскільки пара розлучилась.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес намагалися продати маєток та навіть суттєво знизили ціну на нього. Однак покупців так і не знайшлося. А це виданню TMZ стало відомо, що колишнє подружжя змінило угоду щодо розподілу спільного майна. Як виявилося, актор вирішив подарувати свою частку колишній дружині, сума якої оцінюється в десятки мільйонів доларів. Бен Аффлек зробив це безкоштовно.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес вирішили долю їхнього спільного будинку

Таким чином зірка Голлівуду розірвав останній зв'язок із колишньою дружиною. Тепер Бена Аффлека та Дженніфер Лопес після розлучення більше нічого не поєднує. До речі, сама ж співачка досі живе в тому будинку, оскільки у своєму робить ремонт.

Зазначимо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли весілля влітку 2022 року, але вже 2024-го подали на розлучення. Колишнє подружжя вказало, що причиною цього рішення стали "розбіжності, з якими вони не можуть миритися". Нещодавно Джей Ло прокоментувала їхнє розлучення та заявила, що переживає "найщасливіший період" у своєму житті.