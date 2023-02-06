Бен Аффлек розвеселив Мережу своїм сумним та втомленим виглядом на "Греммі-2023"

Голлівудський актор Бен Аффлек став справжнім мемом у Мережі після церемонії нагородження "Греммі-2023", що минула у ніч проти 6 лютого у Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.

Бен завітав на захід разом зі своєю дружиною Дженніфер Лопес, але, схоже, був не дуже радий цьому. На фото та відео від папараці, які почали ширитися соцмережами, актор виглядав сумним та втомленим.

Користувачі Мережі вже встигли пожартувати щодо виразу обличчя актора.

"Яким би поганим не був ваш день, я впевнений, що ви не такі нещасні, як Бен Аффлек на "Греммі", - написав у Twitter один із репортерів індустрії розваг.

А хтось з користувачі підмітив, що навіть статус Бена не може позбавити його необхідності ходити на усі вечірки разом з дружиною.

"Бен Аффлек на "Греммі" - це протверезне нагадування про те, що незалежно від того, наскільки ти багатий і знаменитий, твоя жінка все одно потягне тебе туди, куди ти не хочеш йти", - написав інший шанувальник.

До того ж, деякому здалося, що між подружжям виникло напруження під час церемонії. І, можливо, сумний вигляд Бена був пов'язаний саме з цим.

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