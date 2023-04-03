Бен Аффлек вирушив на шопінг та прогулявся містом з донькою Дженніфер Лопес

Папараці заскочили актора та його падчерку.
Голлівудський актор Бен Аффлек зміг побудувати гарні стосунки з дітьми своєї дружини, співачки Дженніфер Лопес.
Так, вітчим часто проводить час разом із сином та донькою своєї коханої. Днями Бен вирушив на прогулянку з 15-річною Еммою. Разом вони пройшлися магазинами в Санта-Моніці, в Каліфорнії.
Схоже, що донька Лопес гарно провела час у компанії Аффлека. Вони пили каву та багато усміхалися. Прогулянка потрапила в об'єктиви папараці.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес має двох дітей-двійнят, Макса і Емму, від попереднього шлюбу з Марком Ентоні. Аффлек також виховує трьох дітей від колишньої дружини Дженніфер Гарнер.
Читайте також:
- Неля Шовкопляс замилувала архівним фото маленьких двійнят та показала, як сини змінилися з роками
- Мільярдер, з яким Анджеліну Джолі заскочили в ресторані, виявився одружений з українською акторкою
- Алла Пугачова показала, як бавиться з підрослими двійнятами у Ізраїлі
- Дружина Віктора Павліка ледь не стала жертвою шахраїв: "Будьте уважні"