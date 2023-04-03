Бен Аффлек вирушив на шопінг та прогулявся містом з донькою Дженніфер Лопес

Голлівудський актор Бен Аффлек зміг побудувати гарні стосунки з дітьми своєї дружини, співачки Дженніфер Лопес.

Так, вітчим часто проводить час разом із сином та донькою своєї коханої. Днями Бен вирушив на прогулянку з 15-річною Еммою. Разом вони пройшлися магазинами в Санта-Моніці, в Каліфорнії.

Схоже, що донька Лопес гарно провела час у компанії Аффлека. Вони пили каву та багато усміхалися. Прогулянка потрапила в об'єктиви папараці.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес має двох дітей-двійнят, Макса і Емму, від попереднього шлюбу з Марком Ентоні. Аффлек також виховує трьох дітей від колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

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