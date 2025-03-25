Бен Аффлек вперше заговорив про причину розлучення з Лопес і якою співачка є насправді

Голлівудський актор Бен Аффлек вперше прокоментував розрив шлюбу зі співачкою Дженніфер Лопес.

Подружжя офіційно розлучилося на початку цього року. За декілька місяців Бен вирішив розкрити подробиці. За словами актора, він зовсім не тримає зла на колишню й вони попрощалися спокійно. А незадовго до кризового періоду навіть долучався до проєктів співачки. Зокрема, під час знімань її фільму "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали" він усвідомив, що його характер "більш стриманий" у той час, коли Лопес є його протилежністю.

Артист говорить, що причини розлучення приховані у тому, від чого страждає більшість пар. Проте, що саме за цим стоїть, не розкриває. Водночас натякає на втрату інтересу один до одного.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

"Я дійсно дуже поважаю цю людину. Гадаю, існує тенденція дивитися на розставання й хотіти вияснити причини чи подробиці. Але правда є набагато буденнішою, ніж люди, ймовірно, вигадали собі. Так, тут немає ні скандалу, ні мильної опери, ні інтриг. Правда полягає в тому, що коли ви запитуєте: "Гей, що сталося?" у відповідь немає "Ось, що сталось". Це просто історія людей, які намагаються з’ясувати своє життя та стосунки так, як зазвичай всі це роблять. І коли ви стаєте старше, що стосується мене, я припускаю, що така правда для більшості людей, немає "такий-то зробив це" або "це була така велика подія". І не хочу більше ділитися цим, бо почуваюся ніяково і вразливо", - заявив Аффлек в інтерв'ю GQ.

Нагадаємо, нещодавно актор Богдан Буйлук розійшовся з коханою, яка теж була акторкою. Їхні роман протривав півтора року.

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