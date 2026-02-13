Бен Стіллер підтримав Гераскевича, якого дискваліфікували з Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті"

Бен Стіллер та Владислав Гераскевич / © Associated Press

Голлівудський актор Бен Стіллер підтримав українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували з зимових Олімпійських ігор-2026 через "шолом пам'яті".

Так, днями спортивну спільноту сколихнула новина. Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом. Причиною цього став шолом, на якому були зображені атлети України, життя яких обірвалось внаслідок війни, що розв'язала Росія.

Проте Владиславу заборонили брати участь в Олімпіаді з таким екіпіруванням. Натомість спортсмену запропонували або одягнути чорну стрічку, або демонструвати шолом перед стартом та на фініші. Проте скелетоніст рішуче відмовився.

Владислава Гераскевича підтримав голлівудський актор Бен Стіллер. У своєму акаунті в соцмережі X він зробив репост допису скелетоніста, в якому той дякував за підтримку та зазначив, що для нього "жертва людей, зображених на шоломі, означає більше, ніж будь-яка медаль, бо вони віддали найцінніше, що мали".

Бен Стіллер зазначив, що відчуває шалену повагу до Владислава Гераскевича: "Величезна повага до цього чоловіка".

Нагадаємо, раніше українські зірки підтримали Владислава Гераскевича. Знаменитості подякували спортсмену за його мужню позицію.