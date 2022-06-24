Бен Стіллер розповів Соломії Вітвіцькій про свої враження від України

Ведуча ТСН та марафону “Єдині новини” Соломія Вітвіцька взяла інтерв’ю у голлівудської зірки — Бена Стіллера. Актор приїхав до України як посол доброї волі УВКБ ООН.

Спочатку він відвідав українських переселенців у Польщі, а потім вирушив до України. Актор вже побував у Львові, а потім приїхав до Київської області. Був у Макарові, Ірпені та спілкувався з постраждалими. Пізніше він зустрівся з президентом України, Володимиром Зеленським.

Попри щільний графік актора, ведучій 1+1 Соломії Вітвіцькій вдалося взяти в нього інтерв'ю. "Ми говорили про його враження від України. Чому він вирішив приїхати до зруйнованих навколо Києва міст. Про його соціальну місію та підтримку українців. Бен дуже гарно висловлювався про Україну. Йому сподобався Київ, Львів. У захваті він казав, що дуже хоче повернутися, коли буде така нагода", – ділиться телеведуча.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Соломії Вітвіцької з Беном Стіллером скоро в межах телемарафону "Єдині новини". Стежте за анонсами.

Після інтерв’ю телеведуча подарувала голлівудській зірці дві футболки, які він залюбки прийняв – від 1+1 media і футболку із зображенням славнозвісної марки про напрямок російського корабля. До речі, така ж футболка з маркою – один з подарунків у благодійному розіграші Соломії. Також Бен підписав автограф-сюрприз для благодійного аукціону телезірки.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведуча 1+1 до свого дня народження оголосила благодійний розіграш. Головні подарунки – марки серій "Русскій воєнний корабль…". За благодійний внесок 300 грн можете виграти: унікальну прем’єрну папку з презентації другої марки з автографом президента Володимира Зеленського та керівника Укрпошти Ігоря Смілянського; повну колекцію марок, а перша, рідкісна, – з автографом Романа Грибова – морпіха, що захищав острів Зміїний, врятований з полону; або повний набір – 2 марки з конвертами, листівками й сувенірами.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Разом ми робимо добру і важливу справу! На всі гроші допоможемо употужнити наші ЗСУ, виконати запити наших відважних героїв на Сході на дрони, тепловізори, а також медицину для польових шпиталей. Наша мета якнайбільше зібрати! На всі запити наших хлопців, які маю, – треба 2 млн гривень. Тож Збираємо! Дякую всім! Наближаємо перемогу України разом!" – пише Соломія у своїх соцмережах.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Розіграш триває до 1 липня.

Для участі необхідно зробити внески у 300 гривень в Банку "Марки від Соломії на ЗСУ".

І обов'язково відгукнутися в коментарях у публікації на Facebook і написати "хочу марку".

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