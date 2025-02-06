Бен Стіллер відповів на закиди, що отримав 4 мільйони доларів за поїздку до України під час війни

Голлівудський актор Бен Стіллер відповів на закиди, що йому заплатили за поїздку до України під час повномасштабної війни чотири мільйони доларів.

Зокрема, у соцмережі X поширилася інформація, що нібито USAID фінансував поїздки знаменитостей до України. Це нібито відбувалося для того, аби збільшити популярність президента Зеленського. У Мережі стверджувалося, що знаменитості отримували різні суми: Анджеліна Джолі – 20 мільйонів доларів, Шон Пенн – 5, Жан Клод Ван Дам — 1,5, Орландо Блум – 8, а Бен Стіллер – 4.

Зірка фільму "Ніч у музеї" відреагував на подібні закиди у своєму X. Актор зазначив, що це все брехня, яку поширюють російські пропагандисти, аби дискредитувати Україну. Артист зазначив, що приїздив лише за свій кошт і жодні гроші за це не отримував.

Володимир Зеленський та Бен Стіллер / Фото: president.gov.ua

"Це брехня з російських ЗМІ. Свою гуманітарну поїздку до України я повністю профінансував самостійно. Не було фінансування від USAID і, звичайно, жодних платежів", - зазначив актор.

Приїзд Бена Стіллера до України – що відомо

У червні 2022 року голлівудський актор приїхав до польського міста Жешув, де роздав українцям гуманітарну допомогу. Після цього він побував у Львові як посол доброї волі ООН, де зустрівся з переселенцями. Далі він прибув до Києва. Він також побував у деокупованих Ірпені та Макарові, де на власні очі побачив, які жахіття коїли росіяни. Також артист зустрівся з президентом Зеленським.

Росіяни, звичайно, не оминули це увагою. Вони заборонили голлівудському акторові приїжджати до України. Бен Стіллер з іронією на це відреагував, що "якось переживе".

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