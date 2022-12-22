Бен Стіллер відреагував на виступ Зеленського у Конгресі: "Я відчув багато емоцій"

Президент Володимир Зеленський 21 грудня вирушив до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив у Конгресі.

Американський актор Бен Стіллер дивився трансляцію виступу Зеленського та вирішив поділитися своїми думками з приводу цього у Twitter. Знаменитість зазначив, що він пережив під час промови Зеленського багато емоцій. Стіллер був в Україні і на власні очі бачив всі жахіття війни, яку розв'язала Росія.

За словами Бена, якби інші на власні очі бачити те, що роблять російські окупанти, то навіть не роздумуючи допомагала б Україні.

Володимир Зеленський та Бен Стіллер / Фото: president.gov.ua

"Спостерігаю як український президент Володимир Зеленський звертається з проханням про допомогу тут, у США, і під час його виступу перед Конгресом, я відчув багато емоцій. Я бачив руйнування та спілкувався з мирними жителями, які безпосередньо постраждали від цієї неспровокованої війни. Якби ви могли на власні очі побачити наслідки цієї несправедливої агресії, масштаби руйнувань і душевних страждань, про допомогу українському народу в цей час не було б і мови", - поділився актор.

Стіллер зазначив, що українці нині борються за свободу та життя. Американці ж, за словами актора, мають допомогти мирним мешканцям, які страждають від війни, пережити тяжку зиму.

Володимир Зеленський та Бен Стіллер / Фото: president.gov.ua

"Нам так багато доводиться мати справ вдома, але це екзистенційна та гуманітарна криза, яка має наслідки за межами України. Я сподіваюся, що ми всі зможемо встояти разом з тими, хто зараз бореться за своє життя та свободу. Це такі люди, як ми з вами, сім’ї з дітьми, які всю зиму будуть боротися за те, щоб залишитися в живих. Я думаю, що США повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм", - підсумував актор.

Нагадаємо, у червні Бен Стіллер приїжджав до України. Актор був у деокупованих містах Київської області та на власні очі бачив, на що здатні російські окупанти. Тим часом у Росії Бена Стіллера внесли до "чорного списку" через антивоєнну позицію.

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