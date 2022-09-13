Бен Стіллер відреагував на заборону на в'їзд до Росії: "Якось переживу"

Тиждень тому МЗС РФ оголосило список з 25-ти американських політиків та діячів культури, яким відтепер заборонений в'їзд до Росії. Серед них опинився й актор і режисер Бен Стіллер.

На церемонії вручення премії "Еммі" видання Associated Press поцікавилося, як він відреагував на заборону ну в'їзд до Росії. Як виявилося, Стіллер цим не переймається.

"Якось переживу. Нічого страшного", — прокоментував актор.

Бен Стіллер / Фото: Associated Press

Окрім того, знаменитість вкотре висловив слова підтримки українцям, які постраждали від війни, яку в Україні вороже розв'язала Росія.

"Я посол доброї волі ООН у справах біженців. Всі ці люди заслуговують на право на будинок і можливість повернутися додому", — додав знаменитість.

Нагадаємо, Бен Стіллер є послом доброї волі ООН. У середині червня актор приїжджав на захід України, аби зустрітися з переселенцями. Перед приїздом до Львова Бен Стіллер заїхав до Польщі, до міста Жешув, куди привіз гуманітарну допомогу для українців.

Володимир Зеленський та Бен Стіллер / Фото: president.gov.ua

Окрім того, під час візиту України Стіллер відвідав Макаров та Ірпінь, після чого зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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