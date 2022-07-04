Бен Стіллер зізнався, з якою метою приїздив до України та які історії його найбільш шокували

Бен Стіллер зізнався, з якою метою приїздив до України та які історії його найбільш шокували

Відомий американський актор Бен Стіллер нещодавно приїздив до України, де зустрівся з українськими переселенцями та відвідав деокуповані міста та села Київщини.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН актор розповів про мету свого приїзду і допомогу українським переселенцям.

Так, батьки зірки родом із Польщі. Саме у цій країні знаменитість розпочав зустрічі з біженцями. Втім, попри обстріли російськими окупантами, зірка все ж приїхав до України. Він пояснив, якою була його місія.

"Бачити усе це на власні очі дуже приголомшує. Я тут разом із агентством ООН у справах біженців. Наша гуманітарна місія – привернути увагу до долі вимушених переселенців внаслідок цієї війни, до внутрішньо переміщених осіб. А таких мільйони і мільйони. Ви дивитеся це по телевізору, але коли говориш з людьми, які пережили жорстокість цієї безглуздої війни, усвідомлюєш, як жахливо бути в такій ситуації. Таке неможливо відчути, лише переглядаючи телебачення або соцмережі. Тож я відчув, що важливо сюди приїхати, розповісти світові, що ця війна мусить припинитися, що люди мають право на безпеку", – поділився актор Соломії Вітвіцькій.

Фото: instagram.com/media.1plus1

Також Стіллер зізнався, чи не боявся їхати до України. Як зазначив знаменитість, така вже реальність цього візиту і він свідомо прийняв певні ризики.

"Ми про це говорили і вирішили, що це вартує того. Я радий, що приїхав, це прекрасна країна. Я вперше в Україні. Київ, Львів – чудові міста. Дуже шкода приїздити сюди за нинішніх умов, але я бачу життя людей, бачу, як вони повертаються до звичного життя, і ще спротив людей, вашу стійкість. Це надихає нас у США, тож я дуже радий, що приїхав", – зазначив він.

Найбільше Бена шокували руйнування, яких завдали окупанти, та історії людей. Зокрема, він пригадав історію жінки, яка з 10-річними близнюками посеред ночі тікала до безпечного місця.

"Вони навіть не знали, коли зможуть вийти надвір. І ось цей терор, навмисно спрямований на цивільних – це просто огидно. Інший молодий чоловік розказав, що це був наче фільм жахів – ніхто не знав, куди бігти, куди тікати. Живі розмови з потерпілими дають розуміння, що саме відбувалося і як. Світ має про це знати, щоб допомогти зупинити. Найперший мій посил – ми не маємо права забувати про біженців", – заявив він.

Фото: instagram.com/media.1plus1

Також Бена шокувала моторошна історія про жінку з Харкова: "Їй роздробило ногу, перехожі допомогли їй дістатися до лікарні. А потім, за кілька днів, лікарню теж розбомбили".

Наприкінці інтерв'ю посол доброї волі ООН звернувся до українців.

"Передусім, ваша країна дуже красива! Мені дуже приємно приїхати сюди вперше в житті. Я передаю вам багато підтримки та любові. Американський народ з вами!" – зазначив Стіллер.

Фото: instagram.com/media.1plus1

Нагадаємо, Анджеліна Джолі у французькому глянці висловила захоплення українцями. Акторка приїздила до України наприкінці квітня.

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