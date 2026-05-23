Бена Аффлека неочікувано заскочили в компанії ексдружини в family look

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер / © Associated Press

Реклама

Голлівудського актора Бена Аффлека неочікувано заскочили в компанії колишньої дружини.

Йдеться про американську акторку Дженніфер Гарнер, з якою артист прожив у шлюбі від 2005 року до 2018-го. Парочку запримітили у п’ятницю, 22 травня, під час їхньої прогулянки вулицями Лос-Анджелеса. Вони разом завітали до одного з ресторанів та взяли їжу з собою.

Окремої уваги привертали образи акторів. Вони були одягнені у family look. Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер віддали перевагу світлим джинсам, блакитним сорочкам та кросівкам. При цьому вони обидва доповнили образи сонцезахисними окулярами. Видання People опублікувало світлини з їхньої прогулянки, які можна переглянути за посиланням.

Реклама

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер / © Associated Press

Зазначимо, Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер почали зустрічатися 2004 року, а вже 2005-го зіграли приватне весілля. У шлюбі пари народилося троє дітей — доньки Вайолет та Сера і син Сем. 2018 року актори розлучились.

Після розриву Дженніфер Гарнер та Бену Аффлеку вдалося зберегти теплі стосунки. Вони разом виховують дітей. Також акторка підтримувала колишнього чоловіка під час його розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес. При цьому ширились чутки про можливе возз’єднання пари, оскільки на публіці вони демонструють неабияк близькі стосунки. І це при тому, що Гарнер не самотня. Акторка перебуває в стосунках із бізнесменом Джоном Міллером.

Нагадаємо, нещодавно українська артистка Олена Світлицька засвітилась з ексчоловіком. Спільна поява колишнього подружжя на публіці спровокувала хвилю чуток про їхнє возз’єднання.

Новини партнерів