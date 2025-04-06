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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
714
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Бена Аффлека після розлучення з Дженніфер Лопес неочікувано заскочили з обручкою

Знаменитість засвітився з весільною прикрасою в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Бен Аффлек

Бен Аффлек / © Associated Press

Голлівудського актора Бена Аффлека після розлучення з американською співачкою Дженніфер Лопес заскочили з обручкою.

Папараці запримітили артиста з весільною прикрасою в Лос-Анджелесі. Актор у джинсах, піджаку та сорочці пив каву та палив сигарету. На його руці виднілася обручка. Видання Page Six оприлюднило відповідні світлини.

Утім, обручка не свідчить про зміну сімейного статусу Бена Аффлека. Річ у тім, що актор нині знімається в трилері від Netflix “Тварини”. За сюжетом картини зірка Голлівуду грає роль сина кандидата в мери Лос-Анджелеса, якого разом із дружиною викрадають та вимагають за них викуп. Тож, цілком ймовірно, що обручка — це лише частину образу персонажа Бена Аффлека у трилері.

Бен Аффлек / © Associated Press

Бен Аффлек / © Associated Press

Зазначимо, на початку року актор офіційно розлучився з Дженніфер Лопес, з якою прожив у шлюбі близько двох років. Нещодавно Бен Аффлек вперше заговорив про причину цього рішення.

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