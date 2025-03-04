Бена Аффлека заскочили за пікантними обіймами з ексдружиною: у Мережі підозрюють їхнє возз'єднання

Голлівудського актора Бена Аффлека запідозрили в возз'єднанні з колишньою дружиною, акторкою Дженніфер Гарнер.

Відповідні чутки виникли не на порожньому місці. Днями колишнє подружжя зібралося разом, аби відсвяткувати день народження сина Семюеля, якому виповнилося 13 років. Як повідомляє Daily Mail, свято сімейство провело за грою в пейнтбол. Папараці вдалося впіймати на камеру пікантний момент. Коли Гарнер прицілювалася, Аффлек ніжно обійняв її за талію та пригорнув до себе. Акторка ж тим часом відповіла колишньому чоловіку взаємність та нахилилася до нього.

Фани акторів одразу ж запідозрили їхнє возз'єднання. І поки ані Аффлек, ані Гарнер не коментують плітки, оточення пари трішки пролило світло на ситуацію. Інсайдер стверджує, що актори не відновлювали стосунків. Окрім того, у Дженніфер взагалі-то є бойфренд. Акторка зустрічається з чоловіком, на ім'я Джон Міллер. Тож, возз'єднання колишніх партнерів просто неможливе. Тим не менш, джерело додало, якщо Гарнер знову буде самотня, то Аффлек все ж таки спробував би відновити їхні стосунки.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

"Бен більше не хлопець Джен і не її чоловік. Джон є її партнером, і вона щаслива у стосунках. Друзі Бена щиро вірять, що якщо Джен і Джон розійдуться, він миттєво повернеться до неї. Але поки це не так, і Бен поважає її стосунки з Джоном", - стверджує інсайдер.

Також джерело додало, що, звичайно, бойфренда Гарнер можуть образити ці кадри. Утім, варто усвідомлювати, які стосунки між нею з колишнім чоловіком – вони унікальні. Інсайдер говорить, що Аффлек любить ексдружину так, як ніколи будь-яку іншу жінку. Попри це, він неабияк поважає Гарнер. Тим часом акторка це усвідомлює і ставиться до флірту з колишнім, як до чогось абсолютно невинного.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

"Чи обурить Джона, коли він побачить, що ці двоє фліртують? Звичайно, дісталося б кому завгодно, але в цьому немає нічого нового. У Бена та Джен унікальні стосунки, особливо для колишніх. Він любить її більше, ніж будь-яку жінку, яку він коли-небудь любив, окрім своєї мами. Але він також визнає, що цього не може бути. Ні, поки вона віддана комусь іншому. Бен завжди буде фліртувати з Джен, і вона вважає це невинним", - додає інсайдер.

Нагадаємо, на початку року Бен Аффлек офіційно розлучився зі співачкою Дженніфер Лопес. Вже відомо, як колишні закохані поділили спільне майно, яким вони встигли обзавестися за два роки шлюбу.

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