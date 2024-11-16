Актор Богдан Бенюк пояснив, як вирішити мовне питання і перейти на українську

Український актор Богдан Бенюк назвав методи вирішення мовного питання.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист зізнається, що для повного викорінення ворожої мови, українцям треба дати розуміння, чому вона шкодить. На думку Бенюка, все потрібно починати з маленьких українців. Зокрема, слідкувати за мовою в публічному просторі й таким чином занурювати їх у повністю україномовне середовище.

"Воно вже роками триває. Треба це зупинити раз і назавжди. Війна має сприяти цьому. Якщо людина зрозуміє, що її ворог несе загрозу вбивства й говорить певною мовою, то зрозуміло, що я мовою ворога не буду говорити. Важливо для тих, хто займається освітою, ті, хто з державної служби, вони обов'язково мають перейти першими. Не треба зачіпати людей старшого віку, 70 чи 80 років. Вони вже своє доживають. Але треба думати про те, хто буде жити в цій країні. Треба зважати на покоління, які народжуються", - поділився знаменитість.

Богдан Бенюк / Фото: instagram.com/beniukofficial

Актор пояснює, що такі зміни позитивно вплинуть на юне покоління. І у результаті воно й саме буде робити зауваження з приводу мови старшим.

"Треба, щоб державна система переконувала в цьому. Ця машина має мати певну позицію. Наприклад, дитячий садок, його директор, всі няні, кухарки й двірник всі говорять українською. І тоді дітки можуть звертати увагу батьків. Такий лагідний "стукізм" дозволить просуватися швидше", - пояснив актор.

Нагадаємо, нещодавно актор Богдан Бенюк пригадав співпрацю з путіністами Машковим, Балуєвим і Паніним. Знаменитість приголомшив, як вони поводили себе ще до війни та якої позиції дотримувалися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: БЕНЮК: хто зрадники у владі, чим країні допоможе "лагідний стукізм", як зніматися з путіністами

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