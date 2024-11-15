Бенюк здивував зустріччю на фронті з відомим режисером російських фільмів, який воює на боці України

Український актор Богдан Бенюк поділився подробицями спілкування з російським режисером Андрієм Кавуном.

Як відомо, Андрій доволі довго працював на ринок РФ. Однак після 2014 року усвідомлено відрікся від усього російського та став на захист інтересів України. Зокрема, наприкінці 2023 року в Мережі з'явилася інформація, що режисер пішов захищати свою країну від окупантів.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Бенюк пригадав, як мав нагоду зустрітися з колегою у його військовій частині. Він поділився, як вперше показав його побратимам уривок з фільму, над яким працював Андрій. Зі свого боку режисер готовий повернутися до творчої кар'єри лише після закінчення великої війни.

Андрій Кавун

"Коли я дізнався, що Андрій воює, я поїхав до нього у військову частину. Я виступив зі своєю програмою перед воїнами. Потім показав фрагмент фільму "Кандагар" й сказав, що у залі сидить режисер – Андрій Кавун. Ніхто не знав, що він є режисером. Я вражений був позицією Андрія Кавуна, який вчився у Львові в російській школі й був у Росії, зняв дуже багато фільмів. Але від 2014 року він переїхав і порвав з тим. Андрій буде повертатися до режисерської роботи, але тільки після закінчення війни", — розповів Богдан Бенюк.

Нагадаємо, нещодавно Богдан Бенюк неочікувано заявив про готовність йти воювати у віці 67 років. Актор сказав, чим може бути корисним для ЗСУ.

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