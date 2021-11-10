Беррімор, Зета-Джонс, Байнс: голлівудські зірки, які лежали у психлікарні

Знаменитості мали психічні розлади або наркотичну залежність.

Бути публічним – доволі нелегка справа і не усім вдається впоратися з цією "ношею".

Так, у багатьох зірок Голлівуду виникають психічні розлади або проблеми з наркотиками та алкоголем. Аби впоратися з цим, зірки звертаються за допомогою до психіатрів або ж це роблять їхні рідні. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які лікувалися у психлікарнях.

Дрю Беррімор

Американська акторка Дрю Беррімор у 13 років потрапила до психіатричної лікарні. Знаменитість, яка вже від дитинства знімалася у кіно, до рехабу помістила рідна мама. Зірка провела в установі півтора року, а причиною стала її пристрасть до заборонених речовин і бунтарська поведінка. Так, у юнацтві у Беррімор були серйозні проблеми з алкоголем і наркотиками, також вона намагалася скоїти самогубство, прогулювала школу і постійно викрадала мамину машину. 1990 року Дрю написала автобіографічну книгу "Втрачена маленька дівчинка", присвячену непростому періоду її життя. Беррімор згадала, що в клініці пацієнтів кидали в кімнату з м'якими стінами або клали на носилки і прив'язували

Брітні Спірс

Брітні Спірс у Нью-Йорку (2008 рік) / Getty Images

Попдіва Брітні Спірс після скандального розлучення з Кевіном Федерлайном "пустилася берега". Артистка була у депресії, почала вживати наркотики та мала нервові зриви. Спірс лягла до клініки на реабілітацію. За день після цього у ЗМІ з'явилися фото артистки зі зголеним волоссям. Після розлучення з Кевіном співачка хотіла, щоб їхні сини залишилися жити з нею. Втім, під час чергового тесту на наркотики в крові Спірс виявили амфетаміни. Зважаючи на це та інші інциденти, право опіки над дітьми передали Федерлайну. На початку 2008-го суд виніс постанову, згідно з якою зірці було заборонено відвідувати нащадків. Невдовзі артистку знову госпіталізували до психіатричного відділення. Виконавицю визнали сприйнятливою до чужого впливу.

Голомоза Брітні Спірс б'є машину парасолькою / Getty Images

Чарлі Шин

Чарлі Шин / Associated Press

Зірка серіалу "Два з половиною чоловіки" Чарлі Шин потрапив до психіатричної лікарні, після того, як до його номеру в нью-йоркському готелі Plaza викликали копів. Там полісмени виявили знаменитість повністю оголеним, який трощив меблі та кричав на працівників готелю. Представник актора пояснив таку поведінку алергічною реакцією на медикаменти. Втім, правоохоронці були переконані, що Шин був під дією алкоголю чи наркотиків. Чарлі доправили до психлікарні на експертизу. За декілька місяців до інциденту Шина засудили до 30 днів лікування в реабілітаційному центрі, 30 днів випробувального періоду та 36 годин курсів подолання почуття внутрішньої агресії за напад на дружину Брук Мюллер.

Кортні Лав

Кортні Лав / Getty Images

Акторка та співачка Кортні Лав відома своїми скандальними витівками у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Зокрема, у день свого 40-річчя вона намагалася покінчити життя самогубством. Вдову лідера гурту Nirvana Курта Кобейна відвезли до психіатричної лікарні Bellevue Hospital у Нью-Йорку, де вона провела 72 години.

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / Associated Press

Акторка Кетрін Зета-Джонс страждає на легку форму маніакально-депресивного психозу. Кохана Майкла Дугласа потрапила до клініки у квітні 2011 року після того, як її чоловік захворів на рак гортані. Зірка добровільно звернулася за допомогою до лікарні штату Коннектикут Silver Hill.

Ліндсі Логан

Ліндсі Логан / Getty Images

Американська акторка та співачка Ліндсі Логан, мабуть, найчастіше опинялася у психлікарнях. А все через те, що виконавиця мала шалену залежність від алкоголю та наркотиків. Уже в 20 років зірка стала учасницею товариства анонімних алкоголіків.

Стівен Тайлер

Стівен Тайлер / Associated Press

Вокаліст Aerosmith Стівен Тайлер через зловживання наркотиків потрапив до клініки Макліна 1986 року. Співак більше не міг себе контролювати і колеги за гуртом звернулися за допомогою. Після тривалого лікування зірка довго не вживав заборонені речовини. Втім, 2008 року Стів знову опинився у наркоклініці.

Аманда Байнс

Аманда Байнс / Associated Press

Акторка Аманда Байнс, яку свого часу судили за вживання наркотиків, також не раз лікувалася у психлікарні. Зокрема, знаменитість опинялася у закладі через зловживання наркотиками та проблеми із законом. Так, 2013 року Аманду доправили до клініки після того, як вона влаштувала пожежу, обливши свого песика бензином. Очевидці викликали поліцію. Коли копи прибули на місце, то побачили акторку із каністрою в руках. На запитання поліцейських вона не змогла відповісти, тому Аманду помістили на примусове лікування до психіатричної лікарні діагнозом "шизофренія". Після низки інцидентів зірка так і не повернулася до роботи. Наразі вона перебуває під опікою батьків.

Міша Бартон

Міша Бартон / Getty Images

Акторка Міша Бартон потрапила до психіатричної лікарні 2009-го через нервовий зрив. Зірка вживала наркотичні та психотропні препарати. 2017-го історія повторилася. Медиків викликали сусіди акторки, яких вона не на жарт налякала поведінкою. Зірка серіалу "Самотні серця" у самій лише сорочці перехилилася через паркан власного будинку і вигукувала, що "все скінчено" та "моя мати - відьма". Отямившись у лікарні, Міша заявила, що стала жертвою зловмисників, які під час вечірки нібито підмішали їй лікарський засіб. Мовляв, він має снодійну та седативну дії - такі таблетки ще називають "наркотик зґвалтування".

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