Бейонсе у сукні від українського дизайнера вперше за чотири роки виступила на відкритті готелю у Дубаї

Американська зірка Бейонсе вперше після декількох років затишшя у своїй концертній діяльності з'явилася перед публікою.

Так, виконавицю запросили виступити на відкритті готелю Atlantis The Royal Grand у Дубаї. Бейонсе, як і належить зірці такого рівня, влаштувала справжнє шоу. Тут були і вогонь, і вода, і ефектний зліт під стелю концертного майданчика.

Окремої уваги заслуговує вбрання співачки. Бейонсе під час виступу змінила три образи: вона була стриманою в червоному комбінезоні зі шлейфом та розшитим золотом бюстом від ліванського дизайнера Nicolas Jebran, яскравою у жовтій сукні з пір'ям від дубайського бренду Atelier Zuhra, та сексапільною у рожевій мінісукні з від українського дизайнера Івана Фролова. Звабливий образ Бейонсе доповнили довгі рожеві рукавички та колготи з імітацією панчох такого ж кольору.

Бейонсе у сукні від Atelier Zuhra / Фото: Getty Images

Бейонсе у вбранні від Nicolas Jebran / Фото: Getty Images

Бейонсе у сукні від Івана Фролова / Фото: Getty Images

Бейонсе у сукні від Івана Фролова / Фото: Getty Images

Бейонсе у сукні від Івана Фролова / Фото: Getty Images

Подейкують, що Бейонсе за годину виступу заплатили гонорар 24 мільйони доларів. Зазначимо, що на вході глядачів попросили здати телефони, аби фрагменти виступу Бейонсе не потрапили у Мережу. Але знайшлися досвідчені оператори, які все ж таки пронесли гаджет до зали і вже опублікували відео у Мережі.

Для перегляду відео гортайте ліворуч

Нагадаємо, попри те, що Бейонсе певний час не давала концертів і ніде не виступала, тим не менш вона стала тріумфаторкою премії American Music Awards 2022. Зірка перемогла одразу в трьох номінаціях: "Найкраща R&B виконавиця, "Найкращий R&B альбом" за платівку Renaissance, та "Найкраща R&B пісня" за Break my soul.

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