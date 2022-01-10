Без червоного хідника і трансляції: як минув "Золотий глобус-2022" та імена переможців

Без червоного хідника і трансляції: як минув "Золотий глобус-2022" та імена переможців

Це перша церемонія від 2008-го, яку не транслювали на телебаченні.

Стали відомі імена переможців однієї найпрестижніших кінопремій "Золотий глобус-2022" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення.

79-та за рахунком церемонія відбулася 9 січня. Втім, все минуло у незвичному форматі. Так, через купу скандалів церемонія була без звичної розкоші та червоного хідника. Телеканал NBC відмовився вести пряму трансляцію заходу, тому результат просто опублікували на сайті "Золотого глобусу". До слова, це була перша церемонія від 2008-го, яку не транслювали на телебаченні.

Нагадаємо, бойкотувати премію почали після того, як у лютому Los Angeles Times написала про відсутність темношкірих у складі журі. Після того, як ця інформація з'явилася, від співпраці з "Глобусом" відмовилися Netflix і Amazon. А згодом зірка Голлівуду Том Круз повернув усі свої нагороди, долучившись про протесту.

Getty Images

Цьогоріч картинами-переможцями стали "У руках пса", "Вестсайдська історія", "Хитрощі" та серіал "Спадщина".

Цікаво, що вперше за всю історію вручення премії, нагороду отримала трансгендерна акторка. Емджей Родріґес стала володаркою статуетки за найкращу жіночу роль за роботу у серіалі "Поза", де вона зіграла медсестру Бланку.

Емджей Родріґес / Getty Images

Переможці премії "Золотий глобус-2022":

Найкращий драматичний фільм : "У руках пса"

: "У руках пса" Найкраща акторка у драматичному фільмі : Ніколь Кідман ("Бути Рікардо")

: Ніколь Кідман ("Бути Рікардо") Найкращий актор у драматичному фільмі: Вілл Сміт ("Король Річард")

Вілл Сміт / Associated Press

Найкраща комедія або мюзикл : "Вестсайдська історія"

: "Вестсайдська історія" Найкраща акторка у мюзиклі або комедії : Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія")

: Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія") Найкращий актор у мюзиклі або комедії: Ендрю Гарфілд ("Тік-тік, бум!")

Ендрю Гарфілд / Associated Press

Найкращий іноземний фільм : "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

: "Сядь за кермо моєї машини" (Японія) Найкращий анімаційний фільм : "Енканто"

: "Енканто" Найкращий телефільм або мінісеріал : "Підземна залізниця"

: "Підземна залізниця" Найкращий драматичний серіал: "Спадщина"

Найкраща акторка у драматичному серіалі : Емджей Родрігес ("Поза")

: Емджей Родрігес ("Поза") Найкращий актор у драматичному серіалі : Джеремі Стронг ("Спадщина")

: Джеремі Стронг ("Спадщина") Найкращий комедійний серіал : "Хитрощі"

: "Хитрощі" Найкраща акторка у комедійному серіалі/мюзиклі: Джин Смарт ("Хитрощі")

Джин Смарт / Associated Press

Найкращий актор у комедійному серіалі/мюзиклі : Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")

: Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо") Найкращий режисер : Джейн Кемпіон ("У руках пса")

: Джейн Кемпіон ("У руках пса") Найкращий сценарій : Кеннат Брана, "Белфаст"

: Кеннат Брана, "Белфаст" Найкраща музика до фільму : "Дюна" - Ганс Циммер

: "Дюна" - Ганс Циммер Найкраща пісня: "No Time to Die" (Біллі Айліш та Фіннеас О'Коннелл), "007: Не час помирати"

Також, вперше в історії нагороду отримав корейський актор. Так, О Йон Су здобув перемогу як найкращий актор другого плану за роль у серіалі "Гра в кальмара".

Крім того, цьогоріч вчетверте вручалася спеціальна премія за значний внесок у телебачення. Її отримав американський сценарист та громадський діяч Норман Лір.

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