Без густої бороди та сталевих м'язів: Даніель Салем приголомшив, який вигляд мав до популярності

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

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Ведучий та актор Даніель Салем приголомшив, який вигляд мав до популярності.

У своєму Instagram 42-річний шоумен опублікував архівне фото, яке було зроблене в часи його юності. На знімку ведучий постає ще зовсім молодим. Зокрема, у Даніеля Салема ще не було масивної бороди та густої шевелюри. Окрім того, шоумен тоді ще не міг похизуватися своїми сталевими м’язами.

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Також Даніель Салем поділився відвертим спогадом про перші заробітки. Шоумен почав заробляти ще в дитинстві, а саме від восьми років. Тож, ведучий говорить, що чудово знає ціну грошам. У дорослому віці знаменитість зробив важливий висновок, що заробляти можна не лише фізично, а й розумово. Тож, відтоді він змінив підхід до грошей.

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Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

«Я почав працювати від 8 років. Це був нелегкий період, але вже тоді я знав ціну грошей. З часом я зрозумів, що заробляти можна не тільки фізичною працею, а й головою», — ділиться ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем розкрив таємницю стосунків зі співачкою Lida Lee. Шоумен також розсекретив її романтичне прізвисько.

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