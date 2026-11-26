Алла Пугачова / © скриншот з відео

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Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну у війні проти РФ, показала свій вигляд без косметики та звичних сценічних образів.

Так, 77-річна артистка опублікувала нове фото в Instagram, на якому позувала перед камерою крупним планом і не стала приховувати природні особливості своєї зовнішності.

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На світлині, якою знаменитість поділилася в сториз, вона постала у легкому літньому вбранні. Пугачова обрала червоний топ із білим горошком без бретелей та незвичний білий головний убір із козирком. Світло від сонця підкреслило її численні веснянки на обличчі й тілі.

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Алла Пугачова без макіяжу / © instagram.com/alla_orfey

Водночас артистка відмовилася від макіяжу. На фото добре помітна пігментація, але водночас і відсутність як таких глибоких зморшок у 77 років. Особливу увагу привертає зона очей: вії та брови Пугачової майже непомітні, а звичного акценту на очах за допомогою косметики немає. Сама ж співачка не стала супроводжувати кадр жодним підписом.

Де зараз живе Алла Пугачова та що відомо про її позицію щодо війни

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Пугачова разом із чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним, та їхніми дітьми залишила Росію. Спочатку родина переїхала до Ізраїлю, а згодом перебралася на Кіпр. Станом на зараз подружжя проживає з 13-річними двійнятами Лізою та Гаррі в Лімасолі.

Свою позицію щодо війни співачка публічно окреслила у вересні 2022 року. Тоді російська влада визнала Галкіна так званим «іноагентом» через його антивоєнні висловлювання. У відповідь Пугачова заявила про солідарність із чоловіком і попросила зарахувати її до цього ж переліку. Вона виступила проти загибелі людей за «ілюзорні цілі», які, за її словами, перетворюють РФ на «країну-ізгоя».

Також Пугачова разом із Галкіним долучалася до заходів на підтримку України. Зокрема, у липні 2023 року подружжя з’явилося на благодійному фестивалі Laima Rendezvous у латвійській Юрмалі, частину коштів від якого спрямовували на допомогу українцям.

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